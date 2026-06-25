骨質疏鬆｜50歲婦常吃麵包致骨質疏鬆！醫揭1物質累事！護骨5食物

骨質疏鬆｜在本港每3名女性中就有1名得骨質疏鬆，而男性每5名中就有1名。骨質疏鬆並非單純的骨頭變脆弱，嚴重時有可能危及生命。骨質疏鬆的成因有好多，甚至吃麵包都有關！有醫生分享，台灣一名50歲女子就因常吃麵包，引致骨質疏鬆，原來連吃即食麵同樣高危。



骨質疏鬆症通常由更年期、缺鈣、維他命D、缺乏運動等因素引起。（magnific）

骨質疏鬆成因｜缺鈣、缺運動4大因素 嚴重可致命

骨質疏鬆症是一種全身性骨骼疾病，會讓骨骼變得更脆弱且容易骨折，通常由更年期、缺鈣、維他命D、缺乏運動等因素引起。若放任不管，可能會導致併發症（如骨折）、殘疾甚至死亡。尤其是停經後的女性，不可不防。

骨質疏鬆只懂補鈣？少攝1營養等於白吃！醫教預防4秘訣 忌喝2飲品

骨質疏鬆｜50歲婦常吃麵包致骨質疏鬆

台灣家庭科醫生魏士航就在節目《醫師好辣》中分享，一名50歲的女性的T-Score值（即骨質疏鬆密度的數值）小於-2.5，意味著骨骼已變得非常脆弱，確診為骨質疏鬆（正常值應≥-1.0）。魏醫生指出，主要是因為更年期缺少荷爾蒙保護，另外是她非常愛吃麵包。麵包在製作的過程中會添加膨鬆劑，含有大量磷，會增加鈣質的流失。此外，加工肉品、即食麵都富含磷，極易導致骨質疏鬆。

50歲婦常吃麵包致骨質疏鬆。（magnific）

骨質疏鬆｜醫生拆解咖啡致骨質疏鬆迷思 與年紀有關

魏醫生還解答，針對「咖啡會導致骨質疏鬆」的迷思，其實跟年紀有關。一般人只要平時鈣有吃夠，通常無需太擔心。但隨著年紀增長，鈣質的吸收能力會愈來愈差，則不建議飲太多咖啡。若已經有骨質疏鬆的問題，就忌飲咖啡。

研究：長者常吃1種維他命D增失智風險！防骨質疏鬆6招多吃3類食物

骨質疏鬆預防｜護骨5食物

平時可多曬太陽補充維他命D，促進鈣質的吸收，也要多做運動（如跑步）增強骨骼。亦可多吃以下5種蔬果。

1. 紫菜 鈣是牛奶4倍

每100克紫菜就含有342毫克的鈣，是牛奶的4倍，可強化骨骼。骨質疏鬆嚴重打噴嚏可骨折！預防骨質疏鬆16種高鈣食物 牛奶只第2

每100克紫菜就含有342毫克的鈣，是牛奶的4倍，可強化骨骼。(資料圖片)

2. 雞蛋 助鈣吸收

一旦缺乏維他命D，腸胃就無法有效吸收鈣質。而雞蛋（尤其蛋黃）富含維他命D，可促進鈣吸收，同時也能補充蛋白質。

一旦缺乏維他命D，腸胃就無法有效吸收鈣質。而雞蛋富含維他命D，可促進鈣吸收。（AI生成圖片）

3. 三文魚 抗發炎護骨質

慢性發炎會引起很多常見的疾病，如糖尿病、關節炎等。而三文魚富含奧米加3（Omega-3），有強大的抗發炎效果，從而保護骨質。此外，魚油中含有天然的維他命D，能提升腸道對鈣的吸收率。

三文魚富含奧米加3（Omega-3），有強大的抗發炎效果，從而保護骨質。（Robson veneziani@Pixabay）

4. 奇異果 維持關節軟骨健康

奇異果富含維他命C、K，是合成「膠原蛋白」的關鍵來源。膠原蛋白可強化骨架、維持關節軟骨。尤其適合長者吃。‘

奇異果富含維他命C、K，是合成「膠原蛋白」的關鍵來源。(網上圖片)

5. 芒果 延緩骨質流失

芒果富含維他命C與抗氧化物，能保護骨骼細胞免受氧化損傷，有助延緩骨質流失。不過含糖量較高，不可吃太多，避免帶來額外負擔。骨質疏鬆｜醫推5生果護骨 奇異果強化膠原蛋白 水蜜桃減骨質流失

芒果富含維他命C與抗氧化物，能保護骨骼細胞免受氧化損傷，有助延緩骨質流失。（unsplash@Desirae Hayes-Vitor）

參考資料：香港骨質疏鬆學會