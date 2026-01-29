40歲女3餐麵包致便秘醫揭6誘因小心中風！通便4食物1種佘詩曼愛吃

便秘解決｜為了減肥或因工作忙碌，不少人會隨便應付三餐，沒想過長期下來竟引發嚴重便秘！有營養師分享，1名40歲的職場女性經常家庭、公司兩頭跑，3餐只吃麵包或超市便當，看似方便，導致長達1周都毫無便意。



1名40歲的職場女性經常家庭、公司兩頭跑，只吃麵包或超市便當，導致長達1周都毫無便意。（來源：photo-ac）

便秘解決｜便秘易致中風心肌梗塞

一般來講，超過3天沒有排便即定義為便秘，身體可能會出現腹痛、大便乾硬等，超5天或以上，嚴重時會引發腸阻塞、劇烈腹痛、嘔吐、痔瘡甚至肛裂。

很多人常覺得便秘只是小問題，認為只要在排便時多出點力就得，事實上會有非常嚴重的後果。衛生福利部臺北醫院營養科朱姵穎營養師指出，若在便秘時用力，血壓會瞬間飆升，引起心血管問題（如爆血管、中風、心肌梗塞等），是現代人最容易忽略的健康警號之一。

便秘解決｜日本爆紅！白蘿蔔加1物煮湯清腸排毒3天見效＋簡易做法

便秘解決｜麵包與超市便當是「隱形殺手」？

對於職場人士而言，麵包與超市便當是最慳時間的選擇，卻也是「隱形殺手」。麵包大多是屬於高糖分、低纖維的精緻澱粉，而超市便當為了延長保鮮期或追求口感，往往含有過高的鈉。長期吃不僅會導致血糖劇烈波動，更致腸道罷工。

朱醫生更指出常見便秘誘因有以下6種：

便秘6原因

1. 纖維水分不足

2. 長期久坐不動

3. 情緒壓力大

4. 經常憋便

5. 腸道菌群失衡

6. 腰部與核心肌群的衰弱導致腸蠕動減慢



便秘解決｜4種助攻食物 1種被譽為排毒果王

想擺脫便秘，除了多飲水吃蔬菜這些老生常談外，還有這些助攻食物。

1. 麒麟果

麒麟果被譽為「排毒果王」，1個約260克的麒麟果便有5.6克纖維，有助排便。（GettyImages）

麒麟果（黃色火龍果）被譽為「排毒果王」，1個約260克的麒麟果便有5.6克纖維，有助促進腸道蠕動，幫助排便，更有助美白皮膚和抗衰老。佘詩曼亦曾公開過自己很愛吃麒麟果。

麒麟果功效｜抗衰老防便秘4大好處 中醫提醒1類人易腹瀉加劇濕疹

2. 含黏液的食物

秋葵、木耳、山藥、海帶等富含水溶性纖維與植物黏液，能潤滑腸道。（來源：unsplash）

秋葵、木耳、山藥、海帶等富含水溶性纖維與植物黏液，能在腸道形成保護膜並鎖住水分潤滑腸道，尤其糞便乾硬時。

秋葵營養｜降血糖膽固醇2大關鍵護腦改善記憶力！3類人最有幫助

3. 西梅

被譽為「便秘救星」，富含有天然山梨糖醇，能刺激腸道蠕動。（來源：pexels）

被譽為「便秘救星」，富含有天然山梨糖醇，在腸道中無法被完全消化吸收，從而刺激腸道蠕動。

西梅好處｜護心抗炎6好處減更年期女性骨質流失！防便秘勿漏這1步

4. 優質油脂

橄欖油、牛油果等油脂是天然的「潤滑劑」對於糞便乾硬、難以排出等情況特別有效。（來源：pixabay）

很多人減肥不吃油，導致腸道乾澀，橄欖油、牛油果等油脂是天然的「潤滑劑」對於糞便乾硬、難以排出等情況特別有效。