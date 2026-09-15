洗菜貼士｜網友洗菜驚見福壽螺卵！含寄生蟲可致腦膜炎+6蔬菜高危

撰文：王詩欣
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洗菜貼士｜福壽螺卵｜洗菜看來是簡單的事，正因如此，許多人隨便沖兩下，浸下水就算。其實，蔬菜不只有泥沙還有農藥、害蟲。近日就有網友洗完通菜發現，水中浮現一堆福壽螺卵。除了通菜，還有5種蔬菜都高危。

洗菜貼士｜洗通菜驚現福壽螺的卵　網友：無毒可吃？

有網民在threads上發文請教廣大網友表示，在市場買了通菜（又稱蕹菜、空心菜），沒想到洗完後，水裡出現一堆紅色圓點狀的不明物體，相當恐怖。貼文一出，立即引起熱議，有逾220萬瀏覽。許多網民紛紛在評論區提醒，「這是福壽螺的卵」，並表示非常常見，無需驚慌，基本上無毒，只要煮熟就可以吃。

「福壽螺卵，基本上沒有毒性，我會把附著處移除，清洗乾淨後，食用前充分加熱，才能殺死寄生蟲跟細菌。」
「煮熟就死透了 螺卵甚至不是寄生蟲載體 肥皂洗手就好了 不用那麼擔心」
「福壽螺的卵，並不扛熱，持續40度溫，他就扛不住了，更別說炒菜都100度」
「會有福壽螺的卵附在上面，這是自己種植的吧，原則上有洗乾淨，卵附著的那一段菜葉菜莖去除，烹煮時間久有些，不影響食用」

不過，也有不少網民直言，怕的不是蟲卵，而是寄生蟲。

「牠的寄生蟲看不到 加熱煮也沒用 還是要多注意」
「怕的不是福壽螺，是寄生蟲，加熱一樣殺得死寄生蟲，但溫度不夠或加熱時間不夠都有風險，特別是青菜用炒的話不一定會充分&均勻加熱」

福壽螺卵｜福壽螺可以吃嗎？含寄生蟲嚴重致癡呆腦膜炎

到底福壽螺是什麼？有什麼危害？福壽螺又叫蘋果螺，原產於南美洲亞馬遜河流域，屬外來入侵物種。牠們主要咬食水稻或其他植物，會嚴重破壞農作物的生長。福壽螺一次可產下100至300粒卵，在適宜的溫度下（約20°C至32°C），每隔3至5天就能產卵一次。

福壽螺卵具有一定毒性，但更可怕的是，一隻福壽螺體內就可能藏有高達6,000條寄生蟲「廣州管圓線蟲」（又稱廣東住血線蟲），若不幸感染就會出現以下症狀：

~頭痛
~肌肉痛
~發燒
~顏面神經癱瘓（即面癱）
~嚴重可致癡呆、腦膜炎

通菜、茭白筍、蓮藕、馬蹄、西洋菜和菱角等水生蔬菜，都很容易藏有福壽螺等害蟲。（資料圖片）

福壽螺卵｜6種蔬菜高危

福壽螺喜歡爬出水面，在植物、岸邊牆上產卵，孵化率極高。因此，像通菜、茭白筍、蓮藕、馬蹄、西洋菜和菱角等水生蔬菜，都很容易藏有害蟲。其中，最高危的便是通菜（空心菜），正因為它中間空心，極易成為「最佳藏匿點」。有網友分享過，在折斷空心菜根部時，發現裡面藏有水蛭（螞蝗），清洗時一定要特別注意！

洗菜貼士｜福壽螺和田螺的區別

事實上，只要不刻意吃福壽螺就不會被感染。怕就怕誤食！因福壽螺與我們平日吃的田螺極為相似。有時難免混在一起賣。平日買菜或出街食時，一定要注意，不要混淆。

左邊是福壽螺；右邊是田螺。（291073698@小紅書）

福壽螺和田螺的區別

福壽螺

田螺

體型

個頭較大

個頭較小

螺殼與尾部

殼較厚、尾部塌平（屁股塌）

殼較薄、尾部尖長（屁股尖）

螺口

螺口較寬大

螺口較小

外殼顏色

黑褐色或黃褐色

青褐色

螺肉顏色

顏色較淺

青褐色

參考資料：中國疾病預防控制中心福州市人民政府科普中國福建省衛生健康委員會

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