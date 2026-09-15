洗菜貼士｜網友洗菜驚見福壽螺卵！含寄生蟲可致腦膜炎+6蔬菜高危

洗菜貼士｜福壽螺卵｜洗菜看來是簡單的事，正因如此，許多人隨便沖兩下，浸下水就算。其實，蔬菜不只有泥沙還有農藥、害蟲。近日就有網友洗完通菜發現，水中浮現一堆福壽螺卵。除了通菜，還有5種蔬菜都高危。



洗菜貼士｜洗通菜驚現福壽螺的卵 網友：無毒可吃？

有網民在threads上發文請教廣大網友表示，在市場買了通菜（又稱蕹菜、空心菜），沒想到洗完後，水裡出現一堆紅色圓點狀的不明物體，相當恐怖。貼文一出，立即引起熱議，有逾220萬瀏覽。許多網民紛紛在評論區提醒，「這是福壽螺的卵」，並表示非常常見，無需驚慌，基本上無毒，只要煮熟就可以吃。

「福壽螺卵，基本上沒有毒性，我會把附著處移除，清洗乾淨後，食用前充分加熱，才能殺死寄生蟲跟細菌。」

「煮熟就死透了 螺卵甚至不是寄生蟲載體 肥皂洗手就好了 不用那麼擔心」

「福壽螺的卵，並不扛熱，持續40度溫，他就扛不住了，更別說炒菜都100度」

「會有福壽螺的卵附在上面，這是自己種植的吧，原則上有洗乾淨，卵附著的那一段菜葉菜莖去除，烹煮時間久有些，不影響食用」



不過，也有不少網民直言，怕的不是蟲卵，而是寄生蟲。

「牠的寄生蟲看不到 加熱煮也沒用 還是要多注意」

「怕的不是福壽螺，是寄生蟲，加熱一樣殺得死寄生蟲，但溫度不夠或加熱時間不夠都有風險，特別是青菜用炒的話不一定會充分&均勻加熱」



福壽螺卵｜福壽螺可以吃嗎？含寄生蟲嚴重致癡呆腦膜炎

到底福壽螺是什麼？有什麼危害？福壽螺又叫蘋果螺，原產於南美洲亞馬遜河流域，屬外來入侵物種。牠們主要咬食水稻或其他植物，會嚴重破壞農作物的生長。福壽螺一次可產下100至300粒卵，在適宜的溫度下（約20°C至32°C），每隔3至5天就能產卵一次。

福壽螺卵具有一定毒性，但更可怕的是，一隻福壽螺體內就可能藏有高達6,000條寄生蟲「廣州管圓線蟲」（又稱廣東住血線蟲），若不幸感染就會出現以下症狀：

~頭痛

~肌肉痛

~發燒

~顏面神經癱瘓（即面癱）

~嚴重可致癡呆、腦膜炎



通菜、茭白筍、蓮藕、馬蹄、西洋菜和菱角等水生蔬菜，都很容易藏有福壽螺等害蟲。（資料圖片）

福壽螺卵｜6種蔬菜高危

福壽螺喜歡爬出水面，在植物、岸邊牆上產卵，孵化率極高。因此，像通菜、茭白筍、蓮藕、馬蹄、西洋菜和菱角等水生蔬菜，都很容易藏有害蟲。其中，最高危的便是通菜（空心菜），正因為它中間空心，極易成為「最佳藏匿點」。有網友分享過，在折斷空心菜根部時，發現裡面藏有水蛭（螞蝗），清洗時一定要特別注意！

洗菜貼士｜福壽螺和田螺的區別

事實上，只要不刻意吃福壽螺就不會被感染。怕就怕誤食！因福壽螺與我們平日吃的田螺極為相似。有時難免混在一起賣。平日買菜或出街食時，一定要注意，不要混淆。

左邊是福壽螺；右邊是田螺。（291073698@小紅書）

福壽螺和田螺的區別 福壽螺 田螺 體型 個頭較大 個頭較小 螺殼與尾部 殼較厚、尾部塌平（屁股塌） 殼較薄、尾部尖長（屁股尖） 螺口 螺口較寬大 螺口較小 外殼顏色 黑褐色或黃褐色 青褐色 螺肉顏色 顏色較淺 青褐色

參考資料：中國疾病預防控制中心、福州市人民政府、科普中國、福建省衛生健康委員會