可樂爆炸！婦飲冷凍可樂一喝炸傷喉嚨　消防員警告2類飲品極危險

近日，廣東茂名的李女士（化名）從雪櫃冷凍層取出一瓶冰凍可樂，因為碎冰堵住了瓶口，她下意識用牙輕咬了一下瓶蓋，試圖把冰弄出來。只聽「砰」的一聲，可樂瓶瞬間爆開，一股高壓氣體裹着碎冰直衝她的口腔和喉嚨。



「當時一度呼吸困難。」李女士事後回憶，她的口腔和喉嚨被碎冰嚴重劃傷、破皮出血，還出現了胃痛症狀，緊急前往醫院就醫。

為何可樂冰凍後會如此危險？哪些飲料不能放進雪櫃冷凍？一起來看消防現場模擬試驗。

雪櫃放這些在冷凍很危險（01製圖）

這些飲料冷凍後易爆炸👇👇👇

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可樂、啤酒放雪櫃冷凍 暗藏爆裂噴濺隱患？

可樂、啤酒等含氣飲料冰鎮後解渴又爽口，但要小心潛藏爆裂噴濺風險。

實驗中，消防員將可樂放入雪櫃冷凍層，靜置數小時後，可以看到罐體出現嚴重鼓脹。開罐瞬間，可樂猛烈噴湧飛濺，場面十分危險。

北京市西城區消防救援局新聞宣傳處副處長李禹江介紹，可樂、雪碧、氣泡水（梳打水）、啤酒等帶氣飲料，無論是鋁罐還是玻璃瓶，都不能放入雪櫃冷凍室儲存。

飲料結冰後體積膨脹，會撐滿容器；同時帶氣飲料中含有大量二氧化碳，這些氣體會在結冰飲料融化時快速、大量析出，繼續增大容器內部壓力，當容器無法承受氣體與液體帶來的雙重壓力時，極易發生爆炸。

果汁也有「暴脾氣」？長期冷藏容易炸

果汁放在雪櫃中長期冷藏也容易炸。實驗中，消防員將楊枝甘露放入雪櫃密封冷藏後開啟，果汁瞬間噴湧而出。

楊枝甘露、百香果汁、楊梅汁等含果汁果肉的飲品開封前是無菌狀態；一旦打開飲用，微生物會生長繁殖並發酵產生大量氣體。若裝果汁的容器處於密封狀態，氣體無法排出，會在容器中不斷累積，壓力超過容器承受極限後就可能爆炸，造成人身傷害。

李禹江提醒，含果汁果肉的瓶裝飲品，建議儘量一次性喝完。

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乾冰不是冰 千萬別放進雪櫃冷凍

除了飲料外，很多生鮮食物、雪糕、蛋糕等運送中常配有乾冰。要注意，千萬不要把乾冰放在冷凍室，極易發生爆炸。

實驗中，消防員將乾冰放入礦泉水瓶內並加入水，擰緊瓶蓋後，瓶內壓力急劇升高，水瓶瞬間爆炸。

用泡沫箱模擬密閉雪櫃環境，放入裝有乾冰的礦泉水瓶後，泡沫箱發生劇烈爆炸，水瓶被炸至距離實驗位置十多米外。

消防員介紹，乾冰是固態二氧化碳，其升華溫度約為-78.5℃，而家用雪櫃的冷凍層一般只有-18℃左右。因此，乾冰放入雪櫃後會持續升華，導致雪櫃內蓄積大量二氧化碳氣體，最終引發爆炸。

收到生鮮或冷凍食品快遞後，若包裹內有乾冰冰袋，將其放置在通風良好的空曠地方自然升華即可。

溫馨提示

雪櫃不是萬能「保險箱」，汽水、果汁、乾冰等物品，切勿放進雪櫃冷凍，謹防爆炸事故發生。



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