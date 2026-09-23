白米保存｜日廚揭米放米袋易生蟲發霉！忌放5地方+保存3招先冷藏

白米保存｜白米可以放多久？很多人覺得米袋是密封的，所以習慣將包裝拆封後用橡筋綁緊就直接擺著。日本廚師解釋，這樣做會不只令白米難保持新鮮、容易生蟲甚至發霉。究竟正確的儲存方法是什麼？



白米放米袋最錯，易生蟲發霉。（AI生成圖片）

白米保存｜白米放米袋最錯 易生蟲發霉

買回家的白米，究竟能放多久？其實取決於有沒有開封。若未開封（即真空）可放6個月至1年，但只要一開封，最好在3個月內吃完。據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」（パプちゃん）解釋，為了防止搬運時爆開，有些米袋上可能有小的透氣孔。因此，如果一直用原包裝袋儲存，空氣和濕氣會從小孔滲入，導致大米生蟲、發霉。

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白米保存｜米絕不能放的5個地方

一般來講，影響大米保存期限有三大關鍵：溫度、濕度和空氣。帕普醬建議，最好換成密封容器保存，能有效隔絕空氣和濕氣。例如：乾淨的的塑膠瓶，只要將米裝進去，蓋子一扭就完美密封。除了容器，存放位置也至關重要，以下5個位置絕對不能放，極易沾染異味、發霉。白米保存｜開封後防生蟲異味 米絕不能放5個地方 日媒教正確做法

1. 廚房鋅盤下方

2. 雪櫃旁邊

3. 地板下方收納空間

4. 玄關附近

5. 壁櫥



帕普醬表示，最好直接放入雪櫃的蔬菜保鮮室，可保證大米不易變質。（AI生成圖片）

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白米保存｜日廚教正確儲存3方法

帕普醬表示，最好直接放入雪櫃的蔬菜保鮮室，可保證大米不易變質。另外，也可試試以下保存方法。

1. 提前冷凍殺蟲卵

如果怕米生蟲，台灣農委會建議，回來的米可以先放進雪櫃冷凍1至2日，即可殺死藏在米粒中的蟲卵。

2. 香料驅趕免曝曬

在米缸裡放入大蒜、八角等香料，也有預防穀牛等蟲害作用。如果發現米已經生蟲，不要拿到太陽底下曝曬，會讓米粒流失水分、變乾變脆，反而影響口感。白米保存｜放室溫有蟲？冷藏有雪味？米舖教1招白米保鮮杜絕米蟲

如果怕米生蟲，台灣農委會建議，回來的米可以先放進雪櫃冷凍1至2日，即可殺死藏在米粒中的蟲卵。（網上圖片）

3. 真空分裝

如果家裡有真空機，可以把大包裝的米按照「一星期」或「半個月」的份量分開抽真空。吃一包拆一包，全程都能隔絕空氣和濕氣，保鮮效果非常好。