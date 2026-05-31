黑米飯糰／紫米飯糰營養師教減肥降血糖要點揀？1種腸胃差不宜

紫米飯糰長期被不少人視為健康早餐的代表，但台灣營養師邱世昕提出警告，紫米的升糖指數（GI值）超過80，消化速度快，葡萄糖大量湧入血液的速度遠比想像中快，對有血糖控制需求或正在進行減脂計畫的族群而言，這個「養生」選擇可能適得其反。



邱世昕在Facebook專頁「營養師教練－世昕」發文，以「雙胞胎兄弟」比喻黑米與紫米，指出兩者外觀同樣呈深紫黑色，且都含有花青素，在抗氧化、護眼等功效上表現相近，但骨子裡的澱粉結構截然不同，對人體血糖的影響也因此大相逕庭，兩者不能混為一談。

黑米紫米外觀相似卻不同（Facebook@營養師教練－世昕）

就品種分類而言，邱世昕說明，黑米的正式名稱為「黑秈糙米」，屬於秈米品種；紫米則為「黑糯糙米」，屬於糯米品種。兩者雖然顏色相近，但口感差異明顯，黑米不黏不膩、口感紮實、粒粒分明；紫米則軟糯Q彈，常見於紫米糕、紫米飯糰、紅豆紫米粥等市售食品，是許多人日常接觸最頻繁的品項。

在澱粉結構的差異上，邱世昕進一步解釋，黑米富含直鏈澱粉，結構如同一條直線，消化酵素需逐步從端點分解，消化與吸收速度較慢，GI值約55，血糖上升曲線平緩，飽足感持久，適合有控糖需求或減脂目標的族群作為主食選擇。紫米則富含支鏈澱粉，結構分岔繁多，消化酵素可從多個切入點同時分解，消化速度快，葡萄糖大量且迅速進入血液，GI值超過80，血糖波動幅度明顯較大。

邱世昕也特別提醒，紫米除了對血糖影響較大，腸胃較敏感的族群同樣需要注意。容易脹氣或胃酸過多的人，食用紫米後可能出現腹脹不適，建議適量攝取，不宜過量。

在超市選購上，邱世昕建議，購買時翻閱包裝背面的成分標示，認明「黑秈糙米」即為黑米；若標示為「黑糯米」或「黑糯糙米」，則屬於紫米。透過成分標示辨別，可避免因外觀相似而誤選。

針對外出購餐僅能買到紫米飯糰的情況，邱世昕提出應對方式，建議搭配「進食順序」與「控制份量」兩項原則靈活因應。具體做法為先食用蔬菜或蛋白質類食物，例如搭配一顆茶葉蛋或一杯無糖豆漿，將紫米澱粉留至最後食用，利用蔬菜與蛋白質減緩腸道對葡萄糖的吸收速度，有助於為血糖踩下煞車，降低血糖快速波動的風險。

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