降血糖｜吃飯正確順序助穩血糖　米飯3配搭健脾養胃 番薯最啱三高

很多人費心搭配食譜，卻常常忽略吃飯的順序。掌握「黃金進食法則」，有助於輕鬆減重、調節血脂、平穩血糖。



吃飯「第一口」吃什麼？看看你吃對了嗎？

進食順序原則（01製圖）

吃飯牢記「黃金進食法則」👇👇👇

+ 7

有國際期刊曾發表相關研究：同樣的飯菜，僅進食順序不同，餐後血糖水平、飽腹感就會出現明顯差異。

吃飯「第一口」吃什麼，直接影響體重與身體健康。

相對於主食、肉類，非澱粉類蔬菜含有較多膳食纖維，可以增加咀嚼時間，幫助抑制食慾、延緩胃排空速度，使餐後血糖更平穩。先吃蔬菜還能提升飽腹感，自然減少主食攝入，助力體重管控。

無論居家吃飯、食堂就餐還是點外賣，都請記住核心順序：清湯→蔬菜→蛋白質→主食，這是控制熱量超標最簡單有效的方法。

第一步：喝幾口清湯（可選）

有喝湯習慣的人，可以飲用200～300毫升無油清湯或温水，增加胃部飽脹感，降低食慾；儘量避開重油、重鹽、濃肉湯。沒有喝湯習慣可以不喝。

第二步：吃蔬菜（已半飽）

蔬菜優先選擇燙、清煮做法，少鹽少油，最大程度保留營養。

第三步：吃肉（蛋白質）

此時已有飽腹感，再吃肉、魚、蛋、豆製品等優質蛋白。烹飪建議選擇蒸、煮、燉，少吃高温油炸、油煎食物。

第四步：吃主食（放最後）

米飯、麵食、包子等主食放在最後吃，可延緩血糖上升；加上此時飢餓感大幅降低，不會過量攝入澱粉。若把精米白麵換成雜糧飯，健康效果更佳。

以上吃飯順序，適合大多數人群，尤其適合糖尿病患者和體重超重人群，有助於控制血糖、減輕體重。對於肥胖、超重人群，體重下降還有利於改善脂肪肝負擔。

注意：消化不良、胃酸分泌過多等胃部有疾病的人群，空腹吃粗硬、生冷高纖維蔬菜易引發胃部不適，這類人群更適合軟爛蔬菜與主食搭配同食。



水果換在飯前吃 控制血糖更有利

《中國居民膳食指南（2022）》建議，我國成年居民每天應攝入200～350克新鮮水果。

有研究發現：相比飯後吃、隨餐吃，健康人群飯前30分鐘吃低GI水果，對血糖控制、體重管理更友好。水果中的膳食纖維可延緩胃排空，減慢葡萄糖入血速度，減少血糖大幅波動。

優選GI＜55 低升糖水果。番石榴、楊桃、蘋果、梨、士多啤梨、藍莓、獼猴桃、柚子等糖分不高、升血糖速度慢（GI<55）的水果，可以在飯前30分鐘食用100克左右。

優選粗糧代餐 尤其適合「三高」人群

日常可以用紅薯、粟米、芋頭等天然食材替代部分精米白麵，尤其適合「三高」人群。

1. 紅薯

含有豐富的膳食纖維，在腸道可以阻礙糖、脂肪吸收，輔助控血糖、控血脂。紅薯還含有豐富的礦物質，對調節血壓有一定輔助作用。

2. 粟米

老粟米、普通黃粟米升糖指數偏低，適合替代部分主食，適配血糖偏高人群；糯粟米GI值偏高，糖尿病患者不建議食用。

3. 芋頭

芋頭熱量、脂肪、升糖指數都偏低，澱粉顆粒易消化，消化吸收率可達98.8%，飽腹感強、腸胃負擔小，適合減脂人群及餐後血糖偏高人群，替代主食食用有助於減重、平穩血糖。

相關文章：番薯功效｜黃紅紫營養不同 通便增免疫力吃哪種？進食3招穩血糖

+ 13

蒸米飯加雜糧 營養升級更養生

蒸米飯時，可根據自身實際健康需求，在大米中加點雜糧，製成雜糧飯，對健康有一定益處。

1. 大米+小米：健脾養胃

小米性甘味平，能調和肝脾，是傳統經典養生雜糧，尤其適合產婦補氣血，恢復元氣；嬰幼兒健脾胃，促消化；體弱者益腎壯腰，增強體質。此外，小米中含有的營養也有助舒緩便秘、調理身體狀態。

將大米和小米搭配製成「二米飯」，可以緩解餐後血糖波動，對穩定血糖有好處。

注意：小米可以調理脾胃氣虛導致的一些胃腸症狀，比如反胃、乏力、氣短懶言等。食積、脾胃濕熱易腹脹人群，不宜大量食用濃稠小米粥。

2. 大米+糙米：潤腸通便，呵護腸道

糙米中膳食纖維含量是白米數倍，膳食纖維能延緩糖的吸收，有助於血糖穩定。此外，豐富的膳食纖維還能加速腸道蠕動，降低便秘發生風險。蒸米飯時加一小把糙米，能夠幫助消化，減少糖分轉化，對控制血糖有益。

3. 大米+燕麥：降脂控糖優選

將全粒燕麥和去皮燕麥分別與米飯1:1混合煮制時，無論是常壓煮制還是壓力烹調，其GI值均顯著低於白米飯。速溶即食燕麥升糖偏高，不建議替代主食煮飯。

這主要歸功於燕麥中的β-葡聚糖，它屬於水溶性膳食纖維的一種，能吸水膨脹，吸水後還具有較高黏度，在胃中能夠延緩食物排空速度，減緩消化酶對碳水化合物的水解，並且抑制葡萄糖在小腸內的擴散和吸收，進而減緩葡萄糖吸收入血，降低餐後血糖上升速度，有助於維持血糖平穩。

「滿分食譜」解決搭配難題

人體需要的營養是多樣化的，一般來說碳水化合物佔50%~55%，蛋白質約佔20%左右，脂肪約佔30%左右。此外，還要特別注重奶類、堅果、水果、蔬菜等攝入。總體來說，一日三餐應當遵循「早餐好、中餐飽、晚餐少」的原則。

相關文章：糖尿病｜防糖尿3原則吃飯順序咪搞錯！避免2類食物改善胰島素阻抗👇👇👇

+ 7

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

