洗膠盒方法｜洗米水去油除味4步搞掂！辟腥勾芡4妙用選米有講究？
撰文：王詩欣
洗膠盒方法｜無論是自帶的還是外賣的膠盒，相信好多人都為表面的油脂頭痛過，即使用洗潔精或熱水都始終有「油淋淋」的感覺。這時候先別灰心，不妨試試用洗米水，只要簡單清洗就能光潔如新，不止慳水慳力，更有其他妙用！
洗膠盒方法｜4步輕鬆去除油垢異味
根據美國知名美食與烹飪媒體網站Chowhound的報道，用洗米水清潔膠盒的方法非常簡單，不需要複雜的工具，就能輕鬆去除頑固油垢，若異味較重可多洗幾次。
1. 收集洗米水：在洗米煮飯時，保留第二次的洗米水（第一次比較多灰塵請倒掉）。
2. 倒入：將洗米水直接倒入膠盒中，若太油膩可適當搖晃。
3. 靜置：浸泡約30分鐘或以上。
4. 清洗：最後倒掉洗米水用洗潔精同海綿擦洗即可。
洗膠盒貼士｜用邊種洗米水都有講究？
洗米水之所以有效，是因為富含澱粉。這些澱粉顆粒硬度高既有吸附力能帶走異味又能磨掉油脂和食物殘渣。當然不同的米去污效果也不同，長粒米（如泰國香米）澱粉質較少，洗米水亦比較稀，效果普通；短粒米（如珍珠米）比較「黏」，澱粉質較多，效果最好。
洗膠盒貼士｜日本網友2招去油漬異味 記者實試加1物吸油更高效？
洗米水4妙用
1. 製作湯底
洗米水不僅可以去污還能喝，如韓式大醬湯、日式麵豉湯等都是用洗米水作為湯底做的，就像勾芡一樣，能增加湯的稠度，還帶有微微米香。
2. 浸發食材
洗米水的pH值大約在5.5左右屬於中性偏酸，適合用來浸發乾貨。例如，浸昆佈乾能更容易軟化，烹調時也易煮爛；筍乾則可減少澀味，不易變黑。
入廚貼士｜洗米水含澱粉礦物質倒掉太浪費！辟腥勾芡去油膩8妙用
3. 砧板除腥
砧板經常用於切生肉同魚類，容易留下腥臭昧。可以用洗米水沖洗或將砧板放在洗米水中，浸泡10分鐘去除腥味。
4. 去除鏽迹
菜刀、鍋鏟等廚房用品用久了可能會生鏽，這時只要將有鏽斑的廚房用品放在洗米水中浸泡2小時左右，用百潔布輕刷，最後沖淨便可。
