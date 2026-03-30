科技米｜小紅書熱議炒飯竟用人造米！網友彈讚兩極！成分+分辨3招

科技米｜人造米｜合成米｜炒飯追求「粒粒分明、Q彈乾爽」的完美口感。然而，這些竟然是用人造米炒的？有多名網友在小紅書發文大呻，這種科技米，口感差，無米香，甚至味同嚼蠟，而市面上許多餐廳似乎都用這些人造米。究竟我們平時在買米或外食時，該如何分辨？



從網友上傳的照片可見，這種米外觀細長且粒粒分明。（952568256@小紅書）

科技米｜網友大呻 多家餐廳吃到人造米

近日有網友在小紅書發文狠批，指在內地多家餐廳都吃到這種「怪米」，口感完全不像米飯，反而更像米粉。從上傳的照片可見，這種米外觀細長且粒粒分明。貼文隨即引發熱議，評論區演變成「認米大會」，有人說是印度米，有人則說是熊貓米、巴基斯坦米、絲苗米等，說法五花八門。然而，有內行網友指出，這些米其實是「合成米」。

「這個不是真的稻谷米，是合成米，我家叫它假米、塑料米」

「合成米，僑美食家的煲仔飯就是用這個。這種根本不配叫做米，沒有大米的香味，也沒有大米的口感。」

「估計是合成米 你吃過自熱米飯嗎 挺難吃」

「可怕大米都有合成了」



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科技米｜評論區意見兩極 人造米比天然米貴？

受影響的「苦主」顯然不止一個，另外有網友發文表示，希望能「杜絕這類米」，直言口感太奇怪了，令人難以接受。不過，有網友表示，這種人造米反而會更貴。有部分網友認為這種米的口感相當不錯，評論區出現兩極分化的現象。

受影響的「苦主」顯然不止一個，另外有網友發文表示，直言令人難以接受。（638248366@小紅書）

「我覺得挺好吃的」

「對不起我很喜歡這個米」

「我和我老公都覺得很好吃」



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人造米的配料表上會出現有碎米、澱粉、乳化劑、粘合劑等。（952568256@小紅書）

科技米｜人造米是什麼？成分是什麼？

究竟這些「人造米」是什麼來頭？其實，它們是把粟米、大米和黑米磨成粉，再重新壓製成細長的米粒形狀。為了提升口感，會在製作時加入食用玉米澱粉、磷酸二氫鈣以及單雙甘油脂肪酸酯等符合國家標準的食品添加劑。只要在官方允許的範圍內合理使用，對人體是安全無害的。

一般常見於部分自熱米飯或標榜「炒飯專用」的大米中，這樣炒出來的米飯就會粒粒分明。至於這些人造米是否為塑膠大米，據內媒《極目新聞》分析，根本無可能！首先價格就不一，塑料顆粒的成本其實比普通大米貴得多。若商家用來冒充，不僅沒錢賺還會虧本。

科技米｜3招分辨天然米與人造米

雖然這些人造米對人體無害，但口感實在難吃，有網友指出，只需3招即可避開這種「人造米」。

天然大米 vs 科技米（人造米） 天然大米 科技米（人造米） 外表 形狀自然、不規則，米頭通常有胚芽缺口 形狀極其規整，通常兩頭尖尖。有時會混雜幾粒帶有顏色的加工顆粒（如紫色） 口感 具天然米香味，軟糯有黏性 非常有嚼勁但缺乏米香，口感像米粉壓成。 配料表 只有「大米」一項。 有碎米、澱粉、乳化劑、粘合劑等。

參考資料：極目新聞、駱生的小紅書@小紅書、不暴躁蛋姐@小紅書