女子吃榴槤後飲酒致肝衰竭！醫生揭與3大相剋食物＋5類人士忌吃

榴槤配酒，越喝越有？殊不知，這種「網紅吃法」可能把人送進搶救室。



近日，江蘇省南京市第二醫院肝病科接診了一名三十多歲的年輕女性，她在食用約兩房榴槤後一個多小時，又飲下約四兩40度白酒，次日便出現頭暈、噁心、嘔吐等症狀，隨後症狀迅速加重，轉氨酶飆升至正常值的近100倍，達到肝衰竭程度，被緊急轉至該院救治。

醫生提醒，榴槤與酒精同食可能引發類似「頭孢配酒」的雙硫侖樣反應，兩者最好間隔24小時以上。

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「也不能說所有人吃完榴槤喝酒都會出問題，但建議儘量避免兩者同食。」 醫生解釋，人體攝入酒精後，需要依靠體內特定的酶進行代謝分解，最終排出體外。而榴槤中含有的含硫化合物，會抑制這類代謝酶的活性。當榴槤與酒精同時進入體內，酒精的代謝產物乙醛無法被及時分解，大量蓄積在體內，就會引發一系列不適反應，輕則心跳加速、面色潮紅、呼吸不暢，重則造成肝臟嚴重損傷，甚至肝衰竭。

榴槤和哪些食物不宜大量同食？服用哪些藥物需謹慎？有沒有最佳食用時間？

服用哪些藥物要謹慎

1. 抗凝藥（如華法林）

會增加出血風險。有初步研究提示，食用榴槤可能與華法林患者INR升高有關。正在服用華法林者不建議短期內大量或突然增加榴槤攝入；如近期明顯增加榴槤食用量，應關注有無牙齦出血、鼻出血、皮下瘀斑等表現，並按醫囑監測INR。

2. 降糖藥/降壓藥

榴槤含糖量和能量較高，可能導致餐後血糖升高，糖尿病患者或正使用降糖藥者，應控制攝入量，並納入每日總碳水和總能量管理。腎功能不全者，或正在使用ACEI/ARB類降壓藥、螺內酯等保鉀藥物者，應注意高鉀攝入風險，不宜大量食用。

不宜與哪些食物同食

1. 高蛋白/高糖食物

如牛奶、牛肉、蛋糕。榴槤糖分高、纖維多，與高蛋白同食會加重胃腸負擔，易引起脹氣、腹瀉。

2. 寒涼食物

如螃蟹、西瓜。榴槤性熱，與寒涼食物同食可能引起腸胃功能紊亂。

3. 温燥食物

如牛、羊肉等。一起吃容易「火上澆油」，導致口乾、長痘等上火症狀。

哪些人不建議食用

1. 肝腎功能不全者

高鉀（約420mg/100g）可能加重腎臟負擔，引發高鉀血症。

2. 糖尿病患者

含糖量超過20%，升糖速度較快。

3. 心血管疾病/高血脂患者

脂肪和碳水化合物含量高，熱量高（約147千卡/100克），不利於控制血脂和體重。

4. 過敏體質者

可能引起皮疹、瘙癢等過敏反應。

5. 體熱上火者

性情燥熱，食用可能加重症狀。

最佳食用建議

1. 最佳時間

建議在上午或下午，作為兩餐之間的加餐少量食用，不建議睡前大量食用，也不建議與酒水、夜宵、高糖甜品疊加食用。

2. 控制分量

每次建議控制在100-150克。

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