柚子禁忌｜6類人慎食柚子免心律不整頭暈噁心 糖尿病能不能吃？
柚子雖是秋季應景水果，但台灣營養師高敏敏提醒，部分族群食用柚子需特別當心，尤其是服用特定藥物的患者，可能因柚子中的呋喃香豆素成分影響藥物代謝，引發嚴重副作用，建議服藥期間應完全避免食用。
台灣營養師高敏敏在Facebook粉專發文詳細說明了六類需要特別注意柚子食用量的族群。其中，腎臟疾病患者因排鉀能力較差，食用含有較高鉀離子的柚子可能導致高血鉀，引發心律不整等併發症。對於胃酸倒流患者而言，柚子所含的果酸會刺激胃酸分泌，可能加重胃部不適症狀。
「糖尿病患者更要特別留意，」高敏敏在Facebook粉專強調，「一顆柚子的糖分相當於三份水果的量，過量攝取容易造成血糖快速上升。」她同時指出，手腳容易冰冷的民眾食用寒性的柚子，可能加重氣血循環不良的問題；而腸胃功能較弱者，由於柚子富含膳食纖維和水分，過量攝取可能刺激腸胃蠕動。
最值得關注的是服藥族群，高敏敏提醒，柚子中的呋喃香豆素會抑制肝臟中的CYP3A4酵素，影響藥物代謝速度，導致藥物在體內累積，增加副作用風險。她具體列舉了七類需要特別注意的藥物，包括免疫抑制劑、降血脂藥、降血壓藥、抗組織胺、抗心律不整藥、抗栓塞藥和抗癲癇藥。
「服用免疫抑制劑的患者若食用柚子，可能增加腎臟負擔，出現噁心、頭暈等症狀，甚至有腎毒性風險，」高敏敏解釋道。她進一步指出，服用降血脂藥的患者若攝取柚子，可能因藥效過強導致肌肉病變；而服用降血壓藥者則可能出現臉紅、頭痛等不適。
