榴槤營養｜維他命C含量多過橙　營養師揭榴槤3大禁忌＋4配搭解膩

說到補充維他命C，多數人第一個想到橘子，但台灣營養師李婉萍指出，榴槤每100公克含有約44.3毫克維他命C，遠高於橘子的每100公克約25.5毫克。她強調，榴槤是營養密度與熱量密度皆高的水果，不能當作一般水果無限量食用。



李婉萍說明，榴槤每100公克熱量高達132大卡，遠超一般水果每100公克約60大卡的水準。以一瓣大瓣榴槤約150至200公克計算，熱量可能落在200至260大卡，已接近一碗飯的熱量。她補充，榴槤水分含量約64.7%，遠低於許多水分可達九成的水果，口感更為濃密綿滑，吃起來更像甜點而非一般水果。

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在營養成分方面，榴槤每100公克含蛋白質2.7公克、脂肪1.9公克、碳水化合物29.7公克、膳食纖維3.2公克、鉀459毫克、維他命C 44.3毫克、維他命E 2.08毫克、葉酸約138微克。李婉萍表示，榴槤膳食纖維有助腸道蠕動，鉀有助維持電解質平衡，適合大量流汗或運動後少量補充能量，維他命C、維他命E與多酚類成分也與抗氧化有關。

針對「榴槤GI值低、糖尿病患可放心吃」的說法，李婉萍表示，研究顯示榴槤GI值約49，屬低GI，但低GI並不代表可以大量食用。她說明，真正影響血糖的還有總碳水量與總熱量，若一次吃兩、三瓣，即使升糖速度較慢，總醣量仍可能導致餐後血糖失控。她建議糖尿病患或妊娠糖尿病患者若想食用，一次先控制在50公克左右，安排於飯後少量食用並觀察血糖反應，同時避免搭配手搖飲、蛋糕或冰品。

關於「榴槤配酒是否會中毒」的疑慮，李婉萍說明，目前沒有足夠證據證明兩者同食必定導致中毒或死亡，但榴槤中的含硫化合物可能影響酒精代謝相關酵素，使乙醛代謝變慢，導致心悸、臉紅、噁心或宿醉感加劇。她建議本身喝酒容易臉紅、心悸、胃不適或肝功能不佳者，更應避開此組合。

李婉萍也說明榴槤吃後容易脹氣、胃痛的原因。她指出，一瓣150至200公克的榴槤，膳食纖維約4.8至6.4公克，大量碳水化合物、脂肪與膳食纖維同時進入腸胃，纖維在腸道發酵產生氣體，加上榴槤本身熱量與碳水密度高，容易出現胃灼熱、腹脹與腹痛。

針對不同族群，李婉萍提出建議：一般健康成人一次淺嚐一小瓣即可；減重族吃榴槤當餐需減少飯、麵或甜點；腎臟病或限鉀者因榴槤屬高鉀水果，若腎功能不佳不建議自行大量食用；孕婦可少量食用，榴槤含葉酸適合備孕或懷孕初期，但有妊娠糖尿病或體重增加過快者則不應大量食用。

在搭配禁忌方面，李婉萍指出，不建議榴槤搭配酒精，容易加重宿醉與腸胃不適；不建議搭配珍珠奶茶、蛋糕或荔枝，屬高糖疊加；也不建議搭配肥肉或椰漿料理，雙重油脂會增加消化負擔。她建議以白開水、無糖茶、冬瓜湯或無糖仙草搭配，有助減少膩感。她也提醒，吃了榴槤就要扣除當餐部分主食或甜點，避免熱量、糖分與油脂同步疊加。

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