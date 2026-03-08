易潔鑊不能炸食物 會釋放毒素？專家解謎8成人都搞錯+1做法最傷鍋

不沾鍋（易潔鑊）使用便利，是許多家庭必備的廚具，但不少人認為易潔鑊塗層的「鐵氟龍」不耐高溫，無法用於油炸食物，否則會釋放有害物質。不過有日本廚師指出，易潔鑊超過260度才會釋放有害物質，但油炸的溫度普遍落在180度左右，因此可以使用易潔鑊油炸。



值得注意的是，若是在「空燒鍋子」的狀態，約30秒溫度就會迅速超過250度，是最危險的狀態。

油炸溫度170至180度 低於易潔鑊耐熱度

易潔鑊是家裡常見的廚具，根據《Yahoo JAPAN》專欄報導，廚師Papuchan發現，有不少人認為不能用易潔鑊油炸食物，但其實這是錯誤觀念。當他在社群平台上分享時，發現有超過8成的粉絲表示很高興能知道這個小知識，因此他將詳細說明原因。

Papuchan指出，多數人認為易潔鑊塗層的「鐵氟龍」不耐高溫，因此不適合油炸，不過實際上，其耐熱程度可以承受約260度的溫度，超過後鍋子才會釋放有害物質，而油炸的溫度通常落在170至180度左右，低於易潔鑊的耐熱度，因此說它不能油炸食物是錯誤的，而是它不能承受高溫。

「空燒鍋子」易損壞易潔鑊塗層

因此，使用易潔鑊時維持適合的溫度相當重要，Papuchan表示，更多人犯的錯誤是「空燒鍋子」。許多人認為鍋子燒熱後，食材比較不會沾黏，因此在不加油的情況下用大火加熱鍋子，他解釋，這樣的狀態下，約30秒左右，鍋子的溫度就會飆升至250度以上，更容易造成易潔鑊的特殊塗層損壞，所以應該避免。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

