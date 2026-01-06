易潔鑊塗層竟放毒！專家揭4大禁忌調味料酒都唔得？清洗養鍋技巧

易潔鑊（不沾鍋）因具備便利性而廣受歡迎，但若使用不當可能產生有害物質。台灣無毒教母譚敦慈在《醫點不誇張》節目中分享不沾鍋的正確使用方式，特別提醒大家使用時應避免放入酸性調味料及酒類。



易潔鑊煮食有哪些地方要注意？

在使用方面，譚敦慈提醒，不沾鍋使用時不要開大火，火的範圍應控制在鍋子的三分之二，且避免熱鍋乾燒。烹調時應使用非金屬材質的鍋鏟，並輕柔攪拌，以免破壞塗層。

譚敦慈指出，使用不沾鍋時，應避免放入檸檬、醋、番茄醬等酸性調味料，同時也不建議直接將酒倒入鍋中烹調。她解釋，研究顯示這些調味料可能導致有害物質釋出，建議大家將食材煮熟後，再另外調味會比較安全。

相關文章︰易潔鑊安全使用4原則忌高溫空燒 附消委會易潔鑊排名

+ 3

購買易潔鑊要留意哪方面？

關於不沾鍋的選購，譚敦慈建議挑選包裝完整的產品。她分享過去的購物經驗，曾見過顧客用手指摳鍋面測試品質，這種行為會傷害塗層。此外，耐熱溫度是重要考量，應選擇耐熱溫度超過260度的產品，因為不沾鍋在達到260度時會開始裂解。

清潔易潔鑊有特別方法嗎？

清洗不沾鍋也有訣竅，譚敦慈表示，鍋具發燙時不要直接用冷水沖洗。最好等鍋具冷卻後再清洗，若無法等待，可先從鍋具背面用冷水降溫。她個人偏好使用沾濕的廚房紙巾輕輕擦拭，這樣能延長鍋具使用壽命。

相關文章：易潔鑊保養｜燒焦清洗不費力2招免損塗層 延長壽命5方法不宜煮..

+ 4

延伸閲讀：

雲南也傳衝撞事故！工程車撞向菜市場人群 釀6死4傷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

