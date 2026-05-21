易潔鑊保養｜專家教煮水法測試損傷+小蘇打修復刮痕！附使用4禁忌

不沾鍋（易潔鑊）操作方便，是不少家庭主婦依賴的鍋具，不過，人總會失手，該如何判斷受損的不沾鍋？



對此，有「無毒教母」美名的台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈在節目《醫師好辣》中表示，可用不沾鍋煮水測試，若水中泡泡有大有小，就代表鍋子受損，別再繼續使用。此外，鍋具品牌NEOFLAM指出，不沾鍋出現沾鍋現象時，建議先以小蘇打粉加熱水煮沸，浸泡一段時間再清洗，洗完抹上一層食用油保養，便能恢復不沾。

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不沾鍋使用4大禁忌

譚敦慈說明，曾有人擔心使用不沾鍋會產生毒素，但現在很多標榜不含全氟辛酸（PFOA）的不沾鍋可供選擇。譚敦慈建議，使用不沾鍋烹煮時，不要開大火，火盡量控制在鍋子的2／3內，且食材要冷鍋、冷油下鍋。使用完要煮下一道菜時，也勿直接沖水，應把鍋子反過來先沖背面，冷了後再洗鍋子較為安全。

另針對何時該汰換不沾鍋？譚敦慈說，可用加水煮沸來判斷，若水中泡泡的大小一致，可安心使用；如果出現大泡泡、小泡泡，表鍋子受損，不要再使用。

不沾鍋出現刮痕還不用丟！1招恢復原狀

而鍋具品牌NEOFLAM則在官網說明，當不沾鍋已有沾鍋現象時，可先以小蘇打粉加熱水煮沸，浸泡一段時間，再用海綿菜瓜布清洗；洗完後用手指摸看看是否光滑，若仍有凹凸不平，要再重複一次，洗完後抹上一層食用油保養即可。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不沾鍋有刮痕還不用丟！譚敦慈教1招恢復原狀，4大使用禁忌「減少鍋具壽命」千萬別犯】

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