易潔鑊清潔｜5步除頑固油垢不傷塗層　易潔鑊保養6招+防燒焦4技巧

易潔鑊清洗｜易潔鑊保養｜易潔鑊（不沾鍋）不黐底又好用，煎煮時只需少量油甚至完全不放油也可。不過，易潔鑊雖然方便，但稍微清洗不當，其表面會出現一層難以去除的油脂，還會導致塗層脫落，縮短壽命。究竟如何清洗，去油垢才正確？又該如何保養呢？



易潔鑊清潔5技巧放涼後再洗。（Sternsteiger Germany@unsplash）

易潔鑊清潔｜専家5招除油垢 小蘇打加水靜置10分鐘

易潔鑊不僅導熱均勻，能快速完成料理，還能用少量甚至無油的方式煎煮，符合對健康低脂的要求。但即使是易潔鑊，也會沾上頑固的油垢或燒焦的污漬，若不及時清理，這些油垢在加熱時可能會散發出難聞的焦油氣味，影響烹飪體驗和食物的風味還存在潛在的食品安全風險。加拿大環保產品開發專家Alicia Sokolowski在接受媒體採訪時提供了以下這幾個方法去除頑強油垢：

清除易潔鑊頑強油垢5步驟：

1. 將鑊子浸泡在溫熱的洗潔精水中15至30分鐘，以軟化食物殘渣。

2. 使用軟毛刷輕輕擦洗去除食物殘渣。

3. 對於頑固的油垢，可將等量的蘇打粉和水混合成糊狀，塗抹在鑊的表面，靜置10到 15分鐘。用軟毛刷輕輕擦洗。

4. 用溫水沖洗掉殘留的小蘇打或食物殘渣。

5. 讓平底鑊自然風乾，或用乾淨的毛巾擦乾。



5祛除油垢方法小蘇打加水靜置10分鐘。（Taken@pixabay）

易潔鑊清潔｜避免鑊底燒焦4技巧

用完鑊後只想簡單的清洗，不想用以上的複雜的方式，就要從源頭上防止鑊底油脂燒焦：用鑊貼士｜易潔鑊/鐵鑊4款常用鑊優缺點 揀不鏽鋼鑊3招必備1條件

1. 用完鑊後要及時清洗乾淨，以防止油脂堆積和黏鑊。

2. 在加入食物之前要先慢慢預熱平底鑊

3. 在烹煮時要不斷觀察火候，並檢查食物是否沾鑊或燒焦。

4. 烹煮過程中可用廚房紙巾吸走鑊中多餘的油脂。



避免鑊底燒焦3技巧，用完鑊後要及時清洗乾淨。（ujrzanow194@pixabay）

易潔鑊清潔保養6貼士

正確的清洗與日常保養都至關重要，能防止細菌與殘渣積聚、延長鍋具壽命，雖然香港消費者委員會指出，把剝落的易潔層連同食物吃下肚不會造成影響，但那畢竟只是動物實驗。若保養不當易攝入微塑膠與化學物質 (PFAS)，易導致肝臟損傷和免疫系統功能下降，是長期的潛在風險。

1. 美國P&G公司清潔化學專家摩根‧埃伯哈德在接受媒體採訪時指出，易潔鑊使用後應先冷卻，切勿熱鑊沖水，並配合軟布輕柔清洗後徹底擦乾以防生鏽。

2. 金屬廚具會嚴重刮傷不沾鑊的表面，還會削弱不沾層。

3. 清潔不沾鑊時，要用軟毛刷或抹布不要用鋼絲球或百潔布等這類質地粗糙的清潔用品刮傷塗層。

4. 不宜煮酸性食物以及大火乾燒。

5. 避免烹煮甲殼類海鮮（如：蝦、蟹等）

6. 用普通溫和的洗潔精即可，過度刺激、強力或具研磨性的清潔產品（如：漂白水等）會損壞鑊具表面，破壞不黏性能。

