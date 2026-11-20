台灣手搖飲文化盛行，不少人每天依賴含糖飲料紓壓，戒除過程往往倍感煎熬。



對此，台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，只需堅持14天不碰含糖飲料，身體便會出現6項明顯轉變，其中包括體重下滑、對甜度感知改變，甚至大腦的反應機制也會隨之調整。

蕭瑋霖在其Facebook專頁「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」發文說明，戒除含糖飲料後會有以下6項變化。

戒14天含糖飲料後身體會有哪些變化？👇👇👇

戒14天含糖飲料身體6大變化（01製圖）

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1. 體重在前2週就開始往下

體重下降並不是因為身體馬上「燃脂」了，而是因為每天額外攝取的那200～500大卡液體熱量消失了，自然會反映在數字上。

2. 開始覺得以前的飲料太甜

蕭瑋霖指出，味覺的「甜味閾值」是可以重設的，給身體14天的時間就足夠改變對甜度的感知。

3. 喝水真的解渴了

許多人可能從來沒有認真試過只喝水。蕭瑋霖直言，含糖飲料其實並不解渴，常常「喝完還要再喝」，只有在口渴時喝水，才能真正達到解渴的目的。

4. 下午不再那麼想吃甜的

少了含糖飲料把血糖「帶著跑」，血糖波動變得平穩，下午對甜食渴望的頻率自然也會跟著大幅降低。

5. 省下了意想不到的一筆錢

以現在市售手搖飲一杯動輒50～100元（台幣，約12～25港元）計算，連續14天不買飲料，省下來的可不是一筆小數目。

6. 其他飲食習慣也慢慢在改善

當你成功改變一個小習慣，生活其他層面的習慣也會跟著產生連動效應，慢慢往好的方向發展。

第3週開始，你可能再喝了一口以前最愛的飲料，會發現它甜到喝不下去。

蕭瑋霖說明，這並非口味改變，而是「大腦重新校準了」，透過短暫的堅持，有助於身體降低對糖分的過度依賴。

貼文引發大批網友共鳴，多名有親身經歷的網友分享成效，有人表示戒掉奶茶後體重減少7公斤；另有網友指出，從每天飲用有糖飲料改為偶爾喝無糖，半年內體重下降約5公斤，連腹部也明顯縮小；還有人持續戒糖逾半年，出門自備保冰杯搭配冷泡茶，身體感受到明顯輕盈且不易疲累。

針對味覺被重新校準的說法，網友同樣表示認同。有人分享從3分糖逐步減至1分糖，目前紅茶拿鐵僅喝無糖，回頭嘗試3分糖時已覺得過甜；也有人表示原本習慣半糖，強迫自己喝了一週無糖後便已適應。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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