糖尿病飲食｜糖尿病可以喝含糖飲品？4種飲品護心血管降死亡風險

糖尿病可以喝含糖飲料嗎？血糖控制良好的情況下可以，重點在於「控制攝取量」，喝多可能會導致體中增加、胰島素阻抗、發炎反應，這些情況對糖尿病患者有害。



糖尿病患適合的飲料有哪些？以下就來介紹。

適合糖尿病患者飲用的４款飲品（按圖看清👇👇👇）

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糖尿病患喝「這4種」飲品，可降低死亡率？

一項研究發表於頂尖綜合醫學期刊《British Medical Journal》，研究團隊分析了15,486 名第二型糖尿病患者的飲食資料，平均年齡為61.3歲，透過問卷評估的方式，詢問參與者喝了那些飲料？多久喝一次？

- 飲料攝取種類：共有8種，包括含糖飲料、人工代糖飲料、咖啡、果汁、低脂牛奶、全脂牛奶、白開水、茶。

- 飲料攝取頻率：該研究中高攝取量的定義為，每天喝超過1杯含糖飲料、1杯人工代糖飲料、1杯果汁、4杯咖啡、2杯茶、2杯低脂牛奶、1杯全脂牛奶；低攝取量的定義為，每個月少於1杯。



研究結果指出，相較於低攝取量者，每天喝超過1杯含糖飲料的糖尿病患者，死亡風險會大幅增加20%，罹患心血管疾病的風險增加25%。相反地，多喝「這4種」飲品，與較低的早逝風險有關。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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適合糖尿病患者飲用的4款飲品

一、咖啡

咖啡中含有綠原酸、梅納汀、葫蘆巴鹼等多種活性成份，可以減少體內的氧化壓力、發炎症狀，尤其是綠原酸已被證明可延緩腸道吸收葡萄糖的速度，進而抑制肝臟糖質新生作用。

二、牛奶

牛奶是很好的蛋白質來源，也含有豐富鈣質、維他命等營養成分，建議每日適量飲用避免影響血糖波動。雖然全脂牛奶中含有天然的飽和脂肪，有可能會影響血脂、胰島素敏感性，但目前並沒有一致的科學證據指出，喝低脂牛奶比喝全脂牛奶好。

三、茶

茶有豐富的兒茶素，具有抗氧化、抗發炎特性，還能調節三酸甘油酯 (TG) 合成的關鍵基因，降低血中TG濃度。

四、白開水

無糖分、零熱量，對身體沒有負擔，適當補充水分對身體健康好處多。

此項研究的研究團隊還發現，如果把日常生活中的1杯含糖飲料，替換成1杯咖啡、茶、白開水或是低脂牛奶時，同樣能達到保護心血管和降低死亡風險的效果。但這是一項觀察性研究結果，沒有辦法確定之間的因果關係，未來有待更多研究證實。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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營養師提醒糖友喝飲品需注意的地方

糖尿病患在喝咖啡、茶和牛奶時，有一些需要注意的地方：

1. 咖啡：

選擇不加糖的黑咖啡，每天最多喝2-3杯（每杯200 c.c.），市售的三合一即溶咖啡通常含糖，不建議喝。此外，拿鐵含有牛奶，會影響血糖值，糖尿病患要留意攝取量。

2. 茶：

把握無糖原則，喝綠茶、紅茶、烏龍茶都可以，不過茶葉中的兒茶素含量，會受到發酵程度的影響，若想攝取更多的兒茶素，首選綠茶。另外，茶葉中含有咖啡因，容易刺激腸胃、影響睡眠品質，建議選擇淡茶，把每日咖啡因攝取量控制在300毫克以內。

3. 牛奶：

無論是低脂還是全脂牛奶，都適合糖尿病患飲用，牛奶是很好的蛋白質來源，含有豐富的鈣質、維他命與礦物質。每天可攝取1-2杯（每杯240 c.c.），不過要考量到牛奶中天然的乳糖，會影響血糖波動，需控制攝取份量。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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