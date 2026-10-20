水煮蛋別只沾鹽巴　網推9種神仙調味　日式海苔包烚蛋去腥秒提味

不少上班族早餐都會吃一顆水煮蛋。對此，一名網友分享一個讓水煮蛋瞬間升級的吃法，只要撒上「爆蒜椒鹽」，原本清淡的水煮蛋立刻多了香氣與味道，超級簡單的做法，意外引起網友討論。



這名網友在社群平台「Threads」分享讓水煮蛋變好吃的秘訣，他在剝好的水煮蛋上撒上小磨坊的「爆蒜椒鹽」，笑稱「這樣水煮蛋就變得很美味了」。

網友在剝好的水煮蛋上撒上小磨坊的「爆蒜椒鹽」。（threads@suyu04180）

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示：

「蛋黃淋點醬油、醋、香油，你會發現新世界」

「香蒜椒鹽也很好吃」

「沾科學麵的粉也很讚」

「四川灑粉換換口味才不會膩」

「加點初榨橄欖油更香」

「加孜然粉也好吃」

「好市多（Costco）胡椒粉才是絕配！」

「古早味中藥行調製胡椒粉再加鹽巴，超香」

「鹽昆布一小撮就很棒」



本站曾報導有網友分享，曾看其他人拿海苔來包水煮蛋，讓她好奇嘗試了一下，沒想到味道和口感讓她非常讚賞，建議大家海苔要買味付海苔（指經過調味的日式海苔）比較好吃。

對此，網友表示：

「吃水煮蛋成本又增高了」

「海苔不管包什麼都好吃啊」

「妳很懂，我媽之前都這樣吃」

「怕腥味的我，這樣吃很可以」

「我需要這吃法，感謝示範，讓我每天的水煮蛋更有簡單的變化」

「好酷喔！第一次看到這種吃法，改天來試試」



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