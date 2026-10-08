便秘｜醫生指人不需食菜被通訊局勸喻！缺纖維3壞處+高纖蔬菜排名

便秘飲食｜早前無綫電視（TVB）節目中，有醫生指人毋須吃任何蔬菜，靠吃肉就能維持健康，引發廣大爭議並被通訊局裁定投訴成立，發出強烈勸喻。事實上，缺乏膳食纖維不只引致嚴重便秘，還會傷害大腦。本港衛生署推薦10大高纖維蔬菜，西蘭花只排第2。



膳食纖維｜醫生指人類毋須吃蔬菜 只吃肉就得？

早前通訊局共接獲10宗投訴，內容涉及今年（2026年）3月TVB Plus播出的節目《醫啲阿媽都唔知》，節目中主持陸永與黃嘉雯，提問「蔬菜吃不夠是否會便秘」。嘉賓註冊醫生鄒重璂在沒有提出科學證據的情況下表示「人類對纖維的最低需求為零，無需吃任何蔬菜，僅靠吃肉也能維持健康」。

通訊局就此徵詢衛生署意見。衛生署表示，節目缺乏科學佐證，且偏離官方對攝取膳食纖維與水分的指引。通訊局更指出，無綫在陳述中提到該醫生的觀點是基於其對更新世（Pleistocene）原始人類（即一萬多年前原始人）及北極地區族群肉食習慣的研究，這可能與特殊基因有關，不適用於現代人。然而，節目、主持人及醫生均未說明此背景，易令觀眾誤以為適用於一般大眾。因此通訊局裁定投訴成立，向無綫發出強烈勸諭，提醒其需確保節目符合《電視通用業務守則—節目標準》中的規定，並要處理該節目相關集數中不完整、不準確及有誤導風險的資訊。

純肉飲食並沒有實際好處，相反地，少吃蔬菜、缺乏膳食纖維不僅會引致便秘，更會損傷大腦和腸道。（magnific）

膳食纖維｜純肉飲食 損腦傷腸道

那麼真的可以只吃肉？據《國家地理雜誌》，只吃肉的人都表示，自己較少脹氣放屁，腰圍也有變細了。但腸胃科醫師溫蒂．勒布雷特（Wendi LeBrett）指出，「肉食者」之所以少脹氣，是因為少吃了某些會發酵的特定纖維，例如：FODMAP，這是一組極易在腸道發酵的碳水化合物，會引起脹氣和便秘（全稱為 Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols，意為「可發酵的寡醣、雙醣、單醣與多元醇」）。意味著純肉飲食並沒有實際好處，相反地，若因「極端飲食」而少吃蔬菜、長期缺乏膳食纖維不僅會引致便秘，更會損傷大腦和腸道。

研究證，攝取大量纖維能降低罹癌風險22%，對大腸直腸癌尤為有效，若不吃纖維，相當於失去這層「保護罩」。（serenaste@Pixabay）

缺少膳食纖維3大壞處

1. 腸發炎

腸道中的益菌主要以膳食纖維為食。當纖維充足時，益菌會大量繁殖並抑制壞菌，保護腸道黏膜。一旦缺乏纖維，益菌減少，讓致病菌有機可乘，就會造成腸道發炎。

2. 抑鬱焦慮

人體高達90%的血清素（主要調節情緒、抗憂鬱），是在腸道內合成的。缺乏纖維，血清素分泌不足，便易引發焦慮、情緒低落與憂鬱等。而每多攝取5克纖維，就能降低5%的憂鬱症風險。

3. 消化不良

長期不吃纖維會令腸道的耐受力下降，日後再吃極容易引發嚴重脹氣與消化不良。

因此，平日建議多吃高纖維蔬果，並補充足夠的水分，否則纖維無法吸水膨脹，反而加重便秘。根據香港衛生署的資料顯示，常見高纖維蔬菜排名如下，大家可以按需選擇，西蘭花才排第2？

根據香港衛生署的資料顯示，常見高纖維蔬菜排名如下，大家可以按需選擇，西蘭花才排第2？（Cup of Couple@pexels）

10大高纖維蔬菜（排名按照纖維含量由大到小進行排序）