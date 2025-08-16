便秘飲食｜研究：纖維竟是便秘元兇！食菜通便或只對3類人有效

多數人從小被教育「多吃蔬菜、多補纖維，腸道才會通順」，於是蔬果、全穀類、麩皮粉與益生菌成為許多便秘者的基本配備。但台灣家醫科醫師李思賢表示，有一部分人反而在增加纖維後出現腹脹、便秘惡化等不適反應，讓人質疑高纖飲食是否真的是通用解方？



台灣李思賢醫師舉一篇2012年新加坡伊莉莎白醫院直腸外科醫師何國申的研究報告：《Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms》為例，直指「高纖飲食可能是部分便秘問題的根源」。

打破纖維迷思 重視個體差異

台灣李思賢醫師提到，該研究並非全盤否定纖維的價值，而是以臨床實驗指出：「不是所有人都適合高纖飲食」。研究對象是一群特發性便秘患者，這些人無重大腸道結構異常、無內分泌疾病，也沒服用導致便秘的藥物，但長期便秘，嘗試各種方法後仍困擾不已。

短期停纖後明顯變化 纖維減少反而更順暢

研究初期讓所有受試者停止攝取所有高纖維食物兩週，包括蔬菜、水果、全穀類與全麥產品。素食者改食白飯、白麵包，蛋白質則改由豆腐供應，飲品限定清湯與過濾果汁，且禁止使用任何瀉藥。接下來6個月，依各人症狀反應，自行選擇是否繼續低纖或恢復高纖飲食。

李思賢醫師表示，6個月後的數據十分驚人。完全停止攝取纖維的一組，排便頻率從平均每3.75天一次進步為幾乎每日一次，且腹脹、腹痛、排便困難與肛門出血的情況幾乎完全消失。反觀持續高纖飲食者，不僅排便狀況未改善，腹脹與用力排便的情形仍持續發生。

排便要順暢 先了解纖維與腸道交互機制

台灣李思賢醫師指出，這結果背後的邏輯其實很簡單：若原本排便機制就已不順，再攝取大量纖維讓糞便體積增加，可能導致排便更加困難。就像道路塞車時再硬塞更多車輛，只會讓交通更癱瘓。這也是部分患者會在吃完高纖餐、搭配膳食纖維補充劑後出現更嚴重腹脹與便秘的原因。

纖維不是萬靈丹，但仍有適用人群

儘管這項研究指出高纖對某些人未必有益，台灣李思賢醫師提到，也不能因此全盤否定纖維的價值。對於腸躁症患者、腸道菌叢失衡者或有慢性炎症性腸病的人群來說，適量的水溶性纖維仍有助於調節腸道功能與排便。

嘗試不同飲食法 找出適合自己腸道策略

台灣李思賢醫師表示，腸道健康從來就沒有單一答案。有人補纖維就改善，有人則需「減法」療癒。若你是那種明明喝水、吃蔬菜、補纖維樣樣來，卻還是便秘、腹脹、排不乾淨，那麼或許該嘗試從不同角度切入，找出更適合自己腸道的改善方式。

便秘不只是糞便太少 可能是系統性問題

台灣李思賢醫師解釋，便秘的根本問題不一定在於糞便太少，而是「排便本身出了問題」。腸道蠕動能力、神經傳導、甚至肌肉協調等問題都可能是背後因素。面對長期便秘，不應只是機械式補充纖維，而應整體評估腸道功能與個人狀況。

治療便秘不該只靠加法 減法也是選項

台灣李思賢醫師指出，改善腸道健康，不見得要一直加東西進來，有時減少過多的刺激與負擔，反而更能讓腸道恢復自然節奏。對長期便秘的患者來說，理解自己腸道的真正需求，才是改善的關鍵。

