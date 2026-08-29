凍齡早餐｜51歲林志玲公開隔夜燕麥食譜　營養師3招微調效果更佳

台灣第一名模志玲姐姐（林志玲）近日在社群平台上大方分享她的私房「仙女級」早餐清單。



這份以「隔夜燕麥粥（Overnight Oats）」為核心的菜單，不僅製作簡單，還有滿滿她對營養的獨到看法。台灣營養師陳小薇表示，這份早餐集結多種「超級食物」，有3種人不適合照單全收。

林志玲親授隔夜燕麥粥做法👇👇👇

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志玲姐姐的私房食譜：前一晚就開始準備的美味

十一月出生的林志玲很快地即將要迎來52歲，但始終凍齡有成的她，即使當了媽媽，「仙氣」毫不失色。目前她和國民姐夫Akira一同育子，多數在公益活動才能看到她的身影；但是，她很寵粉絲，不忘每隔一段時間就PO文分享家居生活點滴。其中，近日帶著孩子以手邊有的玩具搭建三層樓的「類豪宅」，再度成為話題。

林志玲在影音上不藏私，分享自己準備早餐的祕訣。她總是習慣在晚上回家後先準備好最愛的燕麥早餐。她認為，燕麥最大的好處在於能穩定血糖並保護心血管。為了增加飽足感，她的燕麥分量會稍微多1湯匙，並加入對腸道與心血管都有益的奇亞籽。

這道早餐的祕訣在於「隔夜熟成」，林志玲還會把奇亞籽先經過一晚浸泡，口感會變得非常濃稠順口。基底部分，林志玲會加入優格（乳酪），有時也會選擇使用無糖豆漿。若想增添風味，可以加入少許蜂蜜、亞麻籽粉或可可粉。

隔天出門前，林志玲會再準備新鮮蔬果，如甜菜根（幫助血液循環、維持好氣色）、藍莓（抗氧化、保護眼睛）。林志玲完全以「無火料理」方式，完成了一份「仙女級」營養滿分的早餐。

營養師解析：低 GI 與抗發炎的黃金組合

陳小薇營養師指出，若以燕麥30克、奇亞籽10克、無糖優格100克、蜂蜜1小匙、無糖豆漿150c.c.，搭配半碗藍莓與甜菜根的標準比例來粗估，這份「志玲姐姐仙氣早餐」總熱量大約落在350～450大卡之間。

陳小薇表示，這是一份熱量適中、低升糖指數（低 GI）且飽足感極高的菜單。特別適合以下4類族群：

1. 控制體重者：低GI特性能帶來長效飽足感。

2. 易便祕者：燕麥與奇亞籽提供豐富纖維，助排便順暢。

3. 愛美族群：藍莓與甜菜根富含花青素與抗氧化物，是天然保養品。

4. 心血管保養者：水溶性纖維能維持血管健康。



營養師建議：一般大眾若要跟著吃的「微調3招」

陳小薇說，雖然這份菜單營養價值極高，但必須提醒，一般大眾應根據個人體質進行微調，而不是全數照著吃，才能吃得更精準。調整作法如下：

1. 補充蛋白質

原菜單的蛋白質比例對一般活動量的人來說稍嫌不足，建議額外加一顆水煮蛋或茶葉蛋，能幫助肌肉修復，並讓飽足感延續到中午。

3. 留意礦物質與糖分

蜂蜜雖天然但仍屬糖分，減重者可減量。此外，甜菜根含鉀量高、奇亞籽含磷量高，慢性腎臟病患者食用前應諮詢醫師。

3. 腸胃適應期

由於這份早餐纖維量極高，平時蔬菜攝取較少或易胃脹氣者，建議從少量開始添加燕麥與奇亞籽，讓腸胃循序漸進適應，避免消化不良。

陳小薇強調，林志玲的早餐菜單確實是優質的能量來源。只要掌握「因人微調」的原則，每個人都有機會能像志玲姐姐一樣，吃出健康與透亮的好氣色！

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