多吃高鉀食物消水腫？醫：恐致心律不整　糖尿病/腎臟病患者慎吃

不少人只要早上起床發現自己臉部或雙腳腫脹，多半腦中會浮現「吃高鉀食物可以消水腫」的想法。但台灣衛生福利部樂生醫院腎臟內科醫師江哲甫與營養師劉世偉提醒，人體水腫成因很多，若是心臟或腎功能不佳者，更不能自行大量補充高鉀食物，以免血鉀過高，引發心律不整等心臟併發症。



重口味飲食鈉攝取容易過量 高鉀食物並非吃越多越消腫

江哲甫醫師指出，水腫是體液堆積在組織間所造成，飲食中攝取過多的鈉，是常見原因之一，例如烤肉、麻辣鍋、炸物等重口味飲食，都可能增加鈉攝取。當體內鈉增加，身體為維持體液平衡，可能留住更多水分而出現水腫。至於高鉀飲食，主要是因鉀與鈉共同參與體液及電解質平衡，適度攝取鉀有助腎臟調節鈉的排出，但並不代表吃越多，就越能消水腫。

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蔬果、全穀雜糧都是鉀來源 烹調方式也會影響鉀含量

劉世偉營養師表示，蔬菜、水果及全穀雜糧都可提供鉀，像是菠菜、空心菜（通菜）、韭菜、地瓜葉（番薯葉）、山藥（淮山）、南瓜、皇帝豆、哈密瓜、木瓜、士多啤梨及奇異果等。不過，鉀容易溶於水，青菜川燙（汆水）或水煮後，部分鉀會跟著流失；若需保留較多鉀，可選擇生食，或將烹調後的湯汁一併食用。

補鉀不是越多越好 糖尿病、腎臟病患者應控制攝取

劉世偉營養師提醒，不少水果雖然有含鉀，但同時也含有天然糖分，不宜為了補鉀而過量食用。尤其是糖尿病與腎臟病患者，應考量血糖與腎功能狀況，與醫療團隊討論適合的攝取量，避免過度補充。

江哲甫醫師進一步強調，大家若出現不明原因或持續性水腫，應先就醫找出原因，尤其心臟或腎功能不佳者，切勿自行大量補鉀，應尋求專業醫師評估釐清病因，以免血鉀過高造成心律不整，嚴重時甚至引發危及生命的心臟併發症。

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