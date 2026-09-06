三高別只懂控鹽戒水果　莧菜補鉀 芝麻菜護血管　推3營養素穩血糖

高血壓、高血糖、高血脂，還有腸胃不舒服，幾乎是家家戶戶都會遇到的健康問題。很多人雖然很注意飲食，但指標依舊居高不下。其實調理慢性病不用太複雜，答案就在我們每天吃的果蔬裏。



科學研究證實，果蔬裏的那些看不見的營養是調理慢性病的「天然好幫手」，比如蘋果、梨、白菜、茄子、藍莓、菠菜等果蔬，它們富含的活性成分，有助於抗炎、降壓、控糖、保護血管。如何通過吃果蔬，針對性調理4種高發慢病，一起來看～

高血壓：別只知道控鹽 這2種營養素是「控壓王牌」

說到高血壓飲食，大家第一反應都是「少吃鹽」。這完全正確，但僅僅控鹽還不夠。我們不僅要減少鈉的攝入，還要增加鈉的排出，更要維護血管和整個內環境的健康，這就離不開果蔬中的2種關鍵營養素。

鉀：幫身體排出多餘鈉的 「排鹽能手」

核心作用：促進體內多餘鈉的排出，同時對抗鈉引起的血管收縮和血壓升高。

推薦攝入量：健康成年人每日2000～3000毫克（特別提醒：腎功能不全者需在醫生指導下限制鉀的攝入）。

每日補鉀黃金方案：100克全谷雜豆+100克薯類（紅薯、紫薯等）+500克蔬菜+250克水果+1袋牛奶，可穩定達到2000毫克以上的鉀攝入量，同時補充鈣等其他重要礦物質。

推薦食物：除了大家熟知的香蕉，莧菜、羽衣甘藍、牛油果等都是優質的高鉀食物。

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天然硝酸鹽：血管的 「天然保護劑」

一提到硝酸鹽，很多人會聯想到亞硝酸鹽和健康風險。但需要明確的是，果蔬中天然含有的硝酸鹽是血管的重要保護因子。

食用關鍵：充分咀嚼。硝酸鹽轉化為一氧化氮的過程需要與唾液充分結合，狼吞虎嚥會降低轉化效率。

高硝酸鹽果蔬排名：葉菜類>根莖類>瓜類>豆類>茄果類。

推薦食物：芝麻菜、白菜、菠菜、甜菜根、生菜等。

《中國居民膳食指南（2022）》建議：每天攝入12種以上食物，每周25種以上。

高血糖：水果不是「禁果」 吃對營養素 穩糖又護血管

血糖偏高甚至確診糖尿病的朋友，在滿足一定條件的情況下，其實可以享受水果的美味。

糖尿病患者可以吃水果的前提

糖化血紅蛋白控制在7%以下，餐後血糖控制在11mmol/L（約200mg/dL）以下，且近期血糖平穩。

注意：若近期血糖波動劇烈、頻繁飆升，建議暫時不吃水果，優先選擇黃瓜、西紅柿這類低糖無負擔的食材，待血糖平穩後，再逐步過渡食用水果。即使可以吃水果，也不能無限量敞開食用



水果選擇原則：優先選低GI水果

推薦選擇：蘋果、梨、士多啤梨、櫻桃、西柚、獼猴桃。

慎重選擇：芒果、榴蓮、鮮山楂、荔枝、龍眼。

控糖3大 「王牌營養素」

花青素：改善胰島素敏感性

來源：桑葚、藍莓、櫻桃等深色漿果。

食用建議：每日總量不超過200克，分次少量食用，同時觀察餐後血糖反應，找到適合自己的個性化攝入量。

維他命C：強效抗氧化護血管

核心作用：中和體內多餘自由基，減輕全身氧化應激和慢性炎症水平，保護血管內皮，降低心腦血管併發症風險。

推薦選擇：刺梨、番石榴、獼猴桃、小番茄、檸檬、士多啤梨。

避免選擇：鮮棗、山楂。

鮮棗、山楂的維他命C含量很高，但它們的含糖量可能不利於血糖控制，所以並不完全適合糖尿病患者來選擇。

黃酮類物質+蘿蔔硫素：穩定糖代謝

核心作用：黃酮類物質（槲皮素、山奈酚等）和蘿蔔硫素是蔬菜中核心的控糖活性成分。

黃酮類物質可減輕全身代謝炎症、對抗胰島素抵抗、減少自由基對胰島細胞的損傷、保護血管內皮，穩定人體糖代謝水平。蘿蔔硫素還能保護胰島β細胞，減輕胰島功能衰退，改善胰島素敏感性。

來源：深色蔬菜、十字花科蔬菜。

蔬菜推薦量：每日300～500克，其中一半以上應為深色蔬菜和十字花科蔬菜。

高血脂：果蔬也能調血脂 這些成分幫你「刮油」

很多人認為高血脂只和油、肉有關，蔬菜水果不會影響血脂。其實，果蔬中含有多種能夠調節脂代謝的活性成分，能幫助我們控制血脂。

植物甾醇：阻斷「壞膽固醇」吸收

核心作用：抑制腸道對 「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇）的吸收。

協同作用：搭配花青素、多酚等抗氧化物質，能進一步降低體內炎症。

推薦食物：茄子、冬瓜、苦瓜。

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綠原酸：抑制肝臟脂肪合成

核心作用：抑制肝臟脂肪與膽固醇的合成，降低血液甘油三酯水平，減輕血管脂質沉積。

推薦食物：蘋果、葡萄、茄子、薯仔等。

科學搭配妙招：多兵種聯合作戰

蘋果+原味杏仁：

蘋果中的果膠綁定腸道多餘脂肪，杏仁中的植物甾醇阻斷膽固醇吸收，雙重作用降血脂。

深色漿果（藍莓、桑葚、紫葡萄）+綠葉菜：

強強聯合，抗炎抗氧化，保護血管，特別適合血脂高、肥胖或合併血糖異常的人群。

腸胃慢病：養好腸道 從吃對膳食纖維和益生元開始

慢性胃炎、腸易激綜合徵、功能性消化不良、胃食管反流等腸胃慢病，困擾着越來越多的人。果蔬中的膳食纖維和益生元，是維護腸道健康的核心力量。

膳食纖維：腸道健康的「基礎保障」

膳食纖維分為可溶性和不可溶性兩類，二者相互聯繫、各司其職：

可溶性膳食纖維：增加糞便水分，延緩血糖和血脂的吸收。

不可溶性膳食纖維：促進腸道蠕動，加速糞便排出，減少糞便在腸道內的停留時間。

推薦食物：秋葵、牛油果、蘋果等。

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益生元：益生菌的「糧草」

很多人知道補充益生菌，但往往忽略了益生元的重要性。

益生菌：對人體有益的活菌本身。

益生元：滋養益生菌的原料或底物，是益生菌的「糧食」。

光有益生菌沒有益生元，益生菌無法在腸道內長期存活和繁殖；光有益生元沒有益生菌，益生元也無法發揮作用。

核心作用：促進有益菌生長，抑制有害菌，維護腸道微環境穩定，減輕胃腸道慢性炎症，同時温和調節糖分吸收。

推薦食物：酸奶、豆豉、蘋果、櫻桃、李子、甜菜、蘆筍等。

吃對果蔬防慢病行動指南

1. 高血壓：這2種營養素是 "控壓王牌"

鉀：莧菜、羽衣甘藍、牛油果等；

天然硝酸鹽：白菜、菠菜、甜菜根、生菜、芝麻菜等。

2. 高血糖：吃對營養素，穩糖又護血管

水果選擇原則：優先選低GI水果，比如蘋果、梨、士多啤梨、櫻桃、西柚、獼猴桃。

控糖3大 「王牌營養素」：花青素、維他命C、黃酮類物質+蘿蔔硫素。

3. 高血脂：果蔬也能調血脂，這些成分（植物甾醇、綠原酸）幫你「刮油」

推薦：蘋果+原味杏仁、深色漿果（藍莓、桑葚、紫葡萄）+綠葉菜。

4. 腸胃慢病：養好腸道，從吃對膳食纖維和益生元開始

膳食纖維推薦：秋葵、牛油果、蘋果等。

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