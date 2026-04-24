改用低鈉鹽降血壓功效顯著4類人最啱！2類人不宜+用鹽5招出鍋前放

很多長期高血壓的人都深有感觸，「日常血壓總是忽高忽低」「降壓藥劑量越吃越多」……其實很多人都忽視了日常食鹽對血壓的影響。最近，北京大學一項最新研究發現，只要把普通食鹽換成低鈉鹽，血壓就能慢慢平穩下降，長期堅持還能減少心血管風險。



更讓人意外的是：研究指出在食堂、單位、學校這類集體用餐的地方換成低鈉鹽，降壓效果更突出！這是權威研究證實的結論，也是很多醫生都在默默推薦的護心小方法，可惜很多人還不知道。

北大研究明確：食堂換成低鈉鹽，降壓效果更明顯

2026年4月，北京大學臨牀研究所武陽豐教授等在《美國心臟病學會雜誌》亞洲子刊發表的最新研究發現，日常在家做飯把普通食鹽換成低鈉鹽，確實有助於降血壓；但如果是單位食堂、學校餐廳、養老院等集體供餐場景統一更換低鈉鹽，降血壓的效果會更明顯、更突出。①

日常在家做飯把普通食鹽換成低鈉鹽，確實有助於降血壓；但如果是單位食堂、學校餐廳、養老院等集體供餐場景統一更換低鈉鹽，降血壓的效果會更明顯、更突出。（研究截圖）

這是因為血壓升高，很大一部分原因來自鈉吃太多、鉀攝入不足。而低鈉鹽，就是把傳統食鹽中氯化鈉降到70%左右，再添加約30%氯化鉀和少量鎂，一邊減鈉、一邊補鉀，起到雙重助力保護心血管的作用。

研究數據一目瞭然：

用低鈉鹽替代普通鹽：收縮壓平均下降4.7毫米汞柱，舒張壓平均下降1.4毫米汞柱

在家自行使用低鈉鹽：收縮壓下降4.2毫米汞柱，舒張壓下降1.2毫米汞柱

單位食堂等統一換鹽：收縮壓下降7.7毫米汞柱，舒張壓下降2.4毫米汞柱



對比一看就知道：食堂用餐換成低鈉鹽，降壓效果明顯更強。

為什麼食堂換成低鈉鹽，降壓效果更好？武陽豐教授解釋：在集體供餐場景中，烹飪用鹽統一採購、統一管理、統一使用，不受參與者的影響，替代效果更好，因此能夠產生更明顯的降壓效果。

武陽豐教授提醒，只要家裏長期堅持、完全用低鈉鹽代替普通食鹽，同樣也能達到很好的降壓效果。

這4類人，強烈建議換成低鈉鹽

《中國低鈉鹽推廣應用指南（2024）》明確指出：低鈉鹽能夠顯著降低血壓，預防心血管病事件，減少全因死亡風險；安全易行，且節省個人和社會醫療花費，尤其適合我國國情。②

《指南》強烈建議這4類人優先換鹽：

1. 建議高血壓患者用低鈉鹽

有確鑿的證據表明，使用低鈉鹽可以降低高血壓患者（無論是否服用降壓藥）的血壓，減少心血管事件和死亡。獲益遠大於風險，證據的確定性很高。

2. 建議心血管病高危人群用低鈉鹽

心血管病高危人群是指有腦卒中、冠心病、外周血管疾病史或10年心血管風險估計≥10%的人群。

有證據表明，在此類人群中，使用低鈉鹽有明確的降壓作用和減少心血管病事件和死亡的作用，獲益遠大於風險，證據等級高。

3. 建議中老年人群用低鈉鹽

該人群使用低鈉鹽可以降低血壓，減少心血管事件，並且不會增加中老年人的全因死亡率，獲益遠大於風險，證據等級高。

4. 建議血壓正常的健康人群考慮用低鈉鹽

低鈉鹽在該人群中有降壓、減少新發高血壓的作用，且不增加低血壓，獲益大於風險，證據等級中。

這2類人，慎用或不用低鈉鹽

1. 腎功能不全患者慎用低鈉鹽

《指南》指出，目前，沒有直接證據表明腎功能不全患者可以從使用低鈉鹽中獲益。僅有一項模型研究表明，在中國腎功能不全患者中推廣低鈉鹽的益處大於危害，但證據的確定性較低。

2. 高鉀血癥患者不宜用低鈉鹽

低鈉鹽的使用會使血清鉀水平輕微升高，確診為高鉀血症的患者不宜使用。（研究截圖）

低鈉鹽的使用會使血清鉀水平輕微升高，確診為高鉀血癥的患者不宜使用。

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吃對鹽，要記住這5個細節

1. 逐步換成低鈉鹽

在家庭烹飪中，建議逐步替換普通鹽，初期可按1:1 比例混合，適應後完全替代。

2. 每日鹽不超5克

不管是普通食鹽，還是低鈉鹽，建議每人每天鹽攝入量不超過5克（約為1個啤酒瓶蓋），可根據情況使用限鹽勺（通常2克/勺）。

3. 用天然調味代替

比如多用醋、番茄、檸檬汁等酸味代替，或用辣椒、葱、姜、蒜等天然、有特殊味道的食物替代部分鹽和調味品。

4. 出鍋之前再放鹽

除醃製肉類時需要提前放鹽，其他情況下只需出鍋前加鹽就行。此時鹽分尚未深入到食物內部，舌頭上同樣可以感覺到鹹味。

5. 要警惕「隱形鹽」

掛麪、方便麪、火腿、鹹菜、麪包、零食、醬料裏全是「藏鹽大戶」。買包裝食品時看配料表：1克鈉≈2.54克鹽，儘量選鈉含量低的，或者具有「低鹽」「少鹽」或「無鹽」標識的食品。

寫在最後：

很多人以為，想降血壓就得飲食寡淡。其實一勺小小的鹽，換對了，就能悄悄穩住血壓、保護血管，長期下來省下的不只是醫藥費，更是少生病的安心。如果你也經常血壓偏高，不妨從今天開始，把家裏的鹽換成低鈉鹽。

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本文綜合自：

①Blood Pressure Reduction Effects of Salt Substitutes in Different Application Settings A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. JACC Asia, 1 April 2026

②中華預防醫學會健康風險評估與控制專業委員會等. 中國低鈉鹽推廣應用指南. 中國預防醫學雜誌.



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

