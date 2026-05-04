即食麵隱藏食法！加1人氣飲品即變豚骨拉麵　網民：加奶粉也好吃

香港人愛吃泡麵（即食麵），也喜歡喝手搖飲，但你是否好奇過，若兩種食物加起來，會變成什麼樣子呢？



最近就有網友表示，看到YouTuber在泡麵裏加珍奶（珍珠奶茶），會變成像豚骨拉麵的味道，而他實測後也直呼，「湯頭真的變！超！濃！郁！真的87%像豚骨湯頭欸！奶香混著鹹味超涮嘴」。

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泡麵不要只會加雞蛋青菜！內行老饕放1物「湯頭濃郁涮嘴」

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，之前看到Youtuber實測「珍奶＋泡麵＝豚骨拉麵」，就一直非常好奇，於是一時興起用奶粉和韓式泡麵，加上冷凍庫的即食珍珠來實驗。

網友說，原本的做法是把珍奶加進泡麵煮，但他直接在煮泡麵過程中加兩匙奶粉，再倒入冷凍珍珠煮軟，結果一吃讓他相當驚艷，直呼：

「喝起來湯頭真的變！超！濃！郁！真的87%像豚骨湯頭欸」



奶香混著鹹味很涮嘴，只不過珍珠開始吸湯之後會變鹹的。網友最後也得出結論：

「總結：奶粉＋泡麵＝推爆；奶粉＋泡麵＋珍珠＝看人接受度」



貼文立刻引起熱烈討論：

「跟各位說一下，辛拉麵加牛奶煮確實很好吃…就是麻辣牛奶鍋的概念」

「我們家加奶粉吃很久了，康寶濃湯也會加，從小喝到大」

「奶粉真的很適合做料理的，之前做牛奶鍋也超濃～」

「用無糖豆漿當湯底，味道也是很濃郁」

「這跟多年前的布丁+泡麵原理一樣，已經試過了，第一時間也是覺得啊就是豚骨拉麵啊，奶香奶香帶一點鹹甜口感的很濃郁很好吃」



不過也有人說：

「要分辨創新食物好不好吃，就看一般店家是否跟進，如果沒有～代表是個人喜好。好吃與否、見仁見智」

「請帶著你的食物離開地球」

「愛喝珍奶跟愛吃泡麵的人都無言了」

「加珍珠是真詭異」

「有87%像，我怎麼不直接吃豚骨拉麵就好」

「加奶粉勉強可以接受，加珍珠真的無法」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：泡麵不要只會加雞蛋青菜！內行老饕放1物「湯頭濃郁涮嘴」：層次升級媲美拉麵店】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

