即食麵有冇防腐劑？吃得健康6口訣　調味包減半「醒」麵無負擔

肚子餓時，腦海裡立刻浮現那碗熱騰騰即食麵的香氣，連口水都忍不住要流下來。只是想到它的高鈉、油炸麵體和各種添加物，又不免糾結該不該吃即食麵？感覺很不營養又可能吃進防腐劑。



過去很多人對即食麵有誤解，以為即食麵有加「防腐劑」，但其實即食麵製造過程中不但不需要加防腐劑，更是有明文規定即食麵麵體是「不能」添加防腐劑的。所以不需要擔心即食麵吃多變成木乃伊，要當心的反而是麵體的「高油」和調味包的「高鈉」，以及「營養不均衡」的問題，因此可以跟著以下簡單6步驟，讓即食麵也能營養吃。

6口訣「營養」吃即食麵

一、調味包減半

調味料是即食麵當中的最大地雷！有些即食麵如果調味包全下，裏頭的「鈉含量」甚至超過一整天建議的量，所以建議最多只下一半。

如果怕覺得沒味道，就等麵煮開先倒掉一些水，調味包只加一半，減少吃進去的鈉總量，但又不會沒味道。否則長期鈉超標，不但加重腎臟負擔，更會導致水分在體內滯留，導致水腫和血壓上升。

二、輕鬆加青菜

只吃即食麵會讓膳食纖維攝取不足，建議從雪櫃找一把蔬菜，洗乾淨加到麵裡一起煮，不但能夠增加蔬菜攝取、預防便秘，更能夠增加飽足感！

如果是用「泡」的，也分享營養師的懶人妙招，就是「微波爐煮菜」，把洗好的菜直接放可微波容器微波，就可以快速幫自己加菜。

三、加蛋更營養

即食麵主要的熱量來源只有澱粉和油脂，蛋白質含量不足，因此建議在即食麵起鍋前可以打顆蛋，增加蛋白質的攝取，小火滾 1-2 分鐘後即可關火，快速方便又能兼顧營養均衡。

沒有開火的話，可以先用保溫杯加熱水悶雞蛋，半熟後再打入即食麵中繼續燜，或是將蛋打入容器加入一點湯，微波20秒，再加入即食麵中。

四、選擇非油炸

油炸的麵體吸油量高，熱量比非油炸的至少高了100大卡，因此建議選擇非油炸的麵體為主，或是閱讀營養標示，選擇「熱量」及「鈉含量」較低的的即食麵，才能在享受美味之餘減輕身體的負擔。

五、「醒」麵無負擔

就像有些人泡茶會先「醒茶」，把第一泡沖過之後的水倒掉，建議在即食麵時第一泡滾水稍微把麵體煮開後就倒掉，換新的水煮，不但可以降低麵體中的添加劑被吃進去，也可以沖掉油炸麵中的部分油脂，減輕身體的負擔。

六、湯不要喝乾

即食麵的湯裡頭有滿滿的油脂和調味粉包中的鈉，每多喝一口對身體而言都是負擔，所以淺嘗即可，沒喝完千萬不要覺得可惜！愛喝湯的民眾，就要更注意添加的調味包的量，少加一些調味料，就算全喝完負擔也不會太重。

