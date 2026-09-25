即食麵不健康不因防腐劑　內行揭3真正原因　建議配2類食物減風險

微博話題「泡麵（即食麵）不健康不是因為防腐劑」近日登上熱搜榜，引發廣泛討論。



泡麵早已成為現代人快節奏生活中的「老熟人」。加班到深夜、長途火車上、偶爾犯懶不想做飯，一碗熱騰騰的泡麵總能迅速填滿空虛的胃。但關於泡麵「不健康」的討論，尤其是「防腐劑」的傳言，也一直沒停過，很多人誤以為泡麵不健康是因為添加了防腐劑。

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業內人士指出，方便麵其實根本沒加防腐劑。麵餅經過油炸或高温乾燥脫水處理後，含水量極低，細菌根本無法存活，因此根本不需要防腐劑來保鮮。

它不健康的真正原因主要有三點。首先是鹽超標，一包泡麵的鈉含量約為2400毫克，吃一頓就超過了每日推薦攝入量，長期高鹽飲食會增加高血壓風險。

其次是油太多，油炸麵餅的脂肪含量在16%至20%之間，而且使用的是飽和脂肪酸較高的棕櫚油，長期食用會增加心血管疾病風險。

第三是營養單一，泡麵主要提供碳水和脂肪，缺乏優質蛋白、膳食纖維和維生素。如果長期把它當作主食，容易導致人體營養結構失衡。

方便麵基本就相當於一份主食，雖然有蔬菜包，但量很少，乾製蔬菜的營養成分也有較多損失。一餐中只吃方便麵不僅營養單一，還不利於控制餐後血糖。要想均衡營養，建議搭配方便食用的蔬菜和蛋白質食物一起吃。

蔬菜可選擇水果黃瓜、大白菜、小番茄、小油菜、生菜等，蛋白質食物可選擇雞蛋、豆腐絲、雞胸肉、雞腿肉、牛奶或無糖酸奶等。

另外，雖說泡麵湯是泡麵美味的靈魂，但泡麵中的鹽分和油脂大部分都溶解在了湯裏。要想少攝入點油和鹽，那就少喝幾口湯。吃麵時多留心這些細節，才能讓這碗速食既解饞又更健康。

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