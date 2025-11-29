即食麵消費全球排名｜韓國只排第2 日本第6　頭3名人氣經典款推薦

台灣平均每人一年吃40碗！泡麵（即食麵）相關話題飆破47萬筆！最愛吃泡麵的國家／地區有哪些？亞洲風味如何藉由泡麵飄散到世界各地？



世界泡麵協會（WINA）公布2024年最新統計數據，全球泡麵消費總量達1,230.7億包，較前一年成長2.4％。這個驚人的數字背後，代表的不僅是速食文化的普及，也反映出現代人生活節奏加快下的飲食樣貌。除了公布「全球最會吃泡麵的國家／地區排行榜」外，《網路溫度計DailyView》也精選出前三名國家／地區最具代表性的泡麵品牌，帶讀者從排行榜出發，認識亞洲泡麵的風味與魅力。

越南奪冠、韓國緊追 亞洲人仍是泡麵主力消費族群

根據數據統計，在各地區人均泡麵消費排名中，越南以平均每人一年食用81份奪下冠軍，韓國則以79.2份緊追其後。前五名依序為：

1. 越南：81份

2. 韓國：79.2份

3. 泰國：57份

4. 尼泊爾：54份

5. 印尼：52份



其後名次方面，日本與馬來西亞並列第六（47份），台灣以40份排名第八，接續為菲律賓（39份）與中國（31份）。

榜單顯示，亞洲地區的泡麵消費力仍遠遠高於其他洲別。從東南亞到東北亞，泡麵早已成為人們生活中不可或缺的一部分，反映出亞洲地區深厚的麵食文化與快速的生活節奏。

相較之下，歐洲國家的人均泡麵消費量普遍偏低，多數仍未超過每年十份。不過，隨著韓流文化、亞洲飲食風潮及即食產品在歐美市場的熱度攀升，泡麵的全球需求正持續成長，也讓這項原本屬於亞洲的日常美食，逐漸在世界各地找到新的愛好者。

越南人、韓國人、泰國人愛吃哪款泡麵？精選人氣泡麵推薦

看完誰最愛吃泡麵之後，當然要看看他們都吃哪一碗！這次《網路溫度計DailyView》也特別挑出越南、韓國與泰國三款最具代表性的國民泡麵，讓你一次嚐遍亞洲風味。

越南泡麵推薦：Hảo Hảo酸辣蝦味麵

說到越南泡麵，酸、辣、鹹的強烈層次是最具代表性的風味，而Hảo Hảo酸辣蝦味麵正是當地人心中經典之選。這款以TOM CHUA CAY（酸辣蝦味）為主調的泡麵，湯頭酸香帶辣、口感濃郁，令人一吃就上癮。彈牙的麵條是許多越南人喜愛的關鍵，煮好後再加入洋蔥、檸檬與紅辣椒提味，更添層次。

Hảo Hảo酸辣蝦味麵（玉凰國際貿易有限公司官網）

除了以小麥為主的麵條外，越南也有不少以米粉為基底的泡麵商品，體現出在地飲食文化的多樣性。

韓國泡麵推薦：農心辛拉麵

韓國泡麵的代表作，非辛拉麵莫屬。這款以濃郁湯頭與彈牙麵條聞名的辣味拉麵，幾乎可說是韓國飲食文化的象徵。湯色鮮紅、辣度恰到好處，融合牛肉與海鮮熬煮出的香氣，讓人一口接一口。麵條加入馬鈴薯澱粉製成，口感厚實帶糯勁，吸附湯汁後更加飽滿。

農心辛拉麵（pchome官網）

近年也陸續推出白湯、雞肉等新風味，滿足不嗜辣族群的需求。由於辛拉麵時常在韓劇中出現，也帶動海外熱潮，成為外國人最熟悉、也最愛吃的韓國泡麵之一。

泰國泡麵推薦：MAMA冬蔭功蝦風味湯麵

泰國料理以香料層次聞名，常以檸檬葉、南薑與辣椒調出酸辣平衡的經典風味。這種鮮明的口味也延伸到泡麵文化中，形成具有代表性的「冬蔭功」系商品。

MAMA冬蔭功蝦風味湯麵（coupang官網）

Mama 冬蔭功酸辣蝦味麵正是其中最受歡迎的一款，以濃郁酸辣湯頭與彈牙麵條取勝。許多泰國人習慣在宵夜或午餐時來一碗，簡單又滿足。

台灣人一年吃40包泡麵 連拜拜都要帶泡麵去吃

對台灣人來說，泡麵不僅是方便食品，更是生活節奏的一部分。根據統計，台灣人平均一年吃40包，幾乎等於平均九天左右會吃一包泡麵。

除了國際地區排行榜外，台灣人實際最愛本土泡麵有以下幾款：榜上熱門款包括經典的維力素飄香、維力炸醬麵與統一來一客等大眾口味，從懷舊風味到便利碗裝應有盡有，反映出台灣消費者對泡麵的長期熱情與多樣偏好。

台灣人連拜拜都要帶即食麵去吃。（網路溫度計提供）

台灣人愛泡麵的程度，連廟宇都能成為見證。南投中寮的石龍宮原是供奉土地公的在地信仰中心，卻因求財靈驗聲名大噪。早年「大家樂」盛行時，大家前來求明牌時常邊拜邊吃泡麵，久而久之，帶泡麵拜拜成了特有習俗，也讓石龍宮多了個「泡麵土地公」的暱稱。如今廟內設有整面「泡麵牆」供香客取用，甚至還規劃出泡麵座位區，提供熱水現場沖泡。每逢香客前往參拜，廟裡總是瀰漫著泡麵香氣，大家邊祈福邊享用美食，形成別具特色的景象。

台灣人對泡麵的熱情不僅體現在消費習慣上，網路上的討論脈絡也同樣豐富多元。

網路聲量觀察：泡麵從品牌到文化話題全面延燒

根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察（分析期間：2025/5/12～2025/11/10），近半年「泡麵」相關話題共累積478,939筆討論，顯示這項庶民美食在網路上的熱度依舊穩定。而網路上的探索概念呈現多元面向，從國際排行、經典品牌到在地文化，都能看見泡麵在生活中的角色。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（網路溫度計提供）

在國際面向，「WINA」（世界泡麵協會）掀起全球人均消費榜熱議，讓泡麵成為觀察各地區飲食習慣的指標之一；品牌部分，「維力炸醬麵」、「滿漢大餐」、「來一客」等經典大眾泡麵仍是討論焦點，顯示這些熟悉口味在網友心中依舊有份量。

同時，「泡麵土地公」、「石龍宮」等話題則帶出泡麵與地方信仰的有趣連結，而「炒泡麵」、「泡麵之神」、「泡麵大賞」等討論，則反映出網友對創新吃法與排行榜文化的熱情。整體來看，泡麵不只是餐桌上的速食，更是網路上連結文化與生活的一部分。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年5月12日至2025年11月10日。

資料來源：大數據（股）公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泡麵』相關文本進行分析，調查「網路聲量」（註1）、「探索概念」（註2）作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。



