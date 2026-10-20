吃很多菜仍缺營養？英國研究證蔬果營養成分下降50%　揭3關鍵原因

英國研究機構深度科學創投發表報告指出，過去數十年來蔬果的營養素含量明顯下滑，部分農作物的關鍵營養成分衰退幅度達20%至50%。



該研究團隊透過分析歷史食品資料及長期農作物樣本，發現蘋果、豌豆、胡蘿蔔、小麥等作物的維生素C、鈣、鐵、銅、鎂及鉀等營養素均出現不同程度的減少。深度科學創投強調，這項發現並非指所有蔬果的整體營養價值都減半，而是特定作物的某些營養素呈現下降趨勢。

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若某種作物的鉀含量減少一半，民眾在理論上需要食用雙倍分量，才能攝取與過去相同的營養。然而實際營養攝取仍受作物品種、食用分量及飲食組合等多項因素影響。

營養素衰退的根本原因可追溯至1960年代的綠色革命。自該時期以來，農業技術與高產量品種大幅提升全球糧食供應，但生產目標多以產量為優先，未能同步重視營養品質。

研究團隊指出，土壤退化、長期以產量為導向的育種方式，以及大氣中二氧化碳濃度上升，都可能影響作物的營養密度。英國洛桑研究站的長期小麥研究也驗證此現象。該研究發現小麥中的鋅、鐵、銅、鎂等礦物質含量曾明顯下降，但土壤中的相關礦物質並未同步減少。

研究人員認為，這可能與高產量、矮稈小麥品種普及有關，顯示作物產量提升時，營養密度不一定同步增加。深度科學創投警告，全球糧食問題不僅涉及食物數量不足，更存在熱量足夠但微量營養素缺乏的「隱性飢餓」現象。

根據報告援引的資料，全球超過20億人至少缺乏一種微量營養素。隨著超加工食品普及，部分民眾即使攝取足夠甚至過量的熱量，仍可能缺乏身體所需營養，形成肥胖與營養不足並存的「三重負擔」。微量營養素缺乏也可能提高慢性疾病風險，並影響孕產婦健康與兒童發育。

儘管研究結果令人擔憂，但專家提醒不能因此認定所有蔬果的營養都隨年代下降。不同時期的食品資料可能受到作物品種、產地、成熟程度、採樣方式及檢驗方法等因素影響，比較時仍須審慎解讀。

針對此問題，深度科學創投建議各國應重新檢視糧食安全的衡量方式，除了統計熱量與產量，也應將營養品質納入評估，並建立農作物營養監測機制。

農業生產方面，則可透過增加土壤有機質、改善土壤健康，以及在育種時兼顧產量與營養密度等方式，提升作物品質。研究團隊強調，未來農業不只要生產更多食物，也應確保食物能提供足夠的營養。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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