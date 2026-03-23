農藥殘留最少蔬果前15名單！牛油果第3 榜首意想不到+4招正確清洗

想要多吃蔬果，又怕有農藥殘留？



營養師分享美國環境工作組織（EWG）公布的「Clean Fifteen」最乾淨蔬果排行榜，列出農藥殘留最少的15種蔬果，也提醒大家，注意農藥造成的長期健康風險，及正確的蔬果清洗步驟。

農藥殘留最少的15種蔬果（01製圖）

農藥殘留最少蔬果排行榜出爐👇👇👇

+ 10

台灣營養師高敏敏指出，美國環境工作組織每年會針對47種常見蔬果，進行農藥殘留檢測，並公布「農藥殘留最少」的前15名。這些蔬果在檢測中顯示農藥殘留量相對較低，消費者可作為選購參考：

1. 鳳梨

2. 粟米

3. 酪梨（牛油果）

4. 木瓜

5. 洋蔥

6. 冷凍甜豌豆

7. 蘆筍

8. 高麗菜（椰菜）

9. 西瓜

10. 花椰菜（椰菜花）

11. 香蕉

12. 芒果

13. 紅蘿蔔

14. 香菇

15. 奇異果



農藥對人體傷害很大 更應注重蔬果清洗

高敏敏提醒，大家要注意農藥對人體的長期影響，包含導致心血管保護效果下降、男性精子品質變差、女性卵巢功能降低，還可能增加乳癌及第二型糖尿病風險，若孕婦與嬰幼兒因生理系統尚未成熟，更容易受到損害，所以我們更應該重視蔬果的清洗與來源選擇。

她也強調，雖然上述食材的農藥殘留量較低，但仍建議清洗後再食用最為安心。美國販售的粟米及木瓜可能為基因改造（GMO）品種，介意基改食品的人，記得挑選標示「非基改」的產品。

正確洗蔬果4步驟 確保食用安全

高敏敏分享，正確清洗蔬果有4個步驟，遵守「要煮再洗、先洗後切」的口訣，才能確保每一餐都能吃得安心健康：

1. 先洗手（20秒）

2. 用流動清水沖洗食材2回

3. 切除食材腐壞部位

4. 洗完食材擦乾再料理



相關文章：揀牛油果貼士｜永遠唔熟因做錯1步！台農糧署2招速判全熟一搖即知👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

美國最新飲食指南出爐！權威呼籲1物超不建議吃 蛋白質提倡吃紅肉？

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

