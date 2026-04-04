高血糖都能喝蔬果汁？專家揭穩血糖2關鍵推薦苦瓜牛蒡+點配搭最好

高血糖也能喝蔬果綠拿鐵嗎？台灣養生達人陳月卿認為，每個人都能喝綠拿鐵，選對食材還能幫助穩定血糖、血壓，讓身體回到自然平衡的狀態。



喝綠拿鐵穩定血糖

台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，高血糖能不能喝果汁的關鍵，在於「選對蔬果、掌握分量」，最好蔬菜量大於水果量，像是各類芽菜、綠色葉菜、高麗菜（椰菜）、花椰菜（椰菜花）、西洋芹、苦瓜、青椒、洋蔥、大小黃瓜、番茄，不只低GI，還富含植化素與膳食纖維，對穩定血糖有很棒的幫助。

相關文章：水果迷思｜切開營養都流失？生果要早上吃？營養師解水果8大迷思

+ 14

2種菜穩血糖很有效

陳月卿提到，2種蔬菜對穩定血糖特別有效，就是苦瓜和牛蒡。苦瓜被稱為「植物胰島素」，研究指出，三萜類成分有降血糖與抗發炎作用，尤其是苦瓜籽含量最多；每100克的牛蒡，富含約6.7克膳食纖維，所含有的菊糖更能幫助調節血糖與腸道菌相，是糖友的絕佳好物。

陳月卿分享，有些人會覺得苦瓜或牛蒡味道太重，不適合打綠拿鐵，其實加入蘋果或鳳梨一起打，口感更溫和又不失功效。

喝果汁不要去渣

至於水果呢？陳月卿舉例，百香果、奇異果、蘋果、鳳梨、梨子、芭樂（番石榴）、酪梨（牛油果）、檸檬、藍莓、桑葚，也都沒問題，「其實種類不是問題，分量才是關鍵」。最重要的是，不要榨汁，連渣渣一起喝保留更多纖維質，有助延緩糖分吸收，穩定血糖更有效。

相關文章：降血糖｜傳統燕麥、即食燕麥升糖指數有不同！患糖尿病建議這樣吃👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

黑芝麻可以天天吃？黑芝麻功效與禁忌、壞處一次看

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

