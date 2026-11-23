一名25歲電子業工程師因長期上腹痛就醫，檢查發現橫結腸有約5公分腫瘤，確診第二期大腸癌。台灣肝膽腸胃科醫師蕭敦仁指出，患者沒有腹瀉、便秘或血便等典型症狀，平時長期外食、偏好速食且幾乎不吃蔬果，提醒年輕人也不能輕忽腸道健康。



蕭敦仁在節目《健康好生活》表示，患者因上腹部持續隱隱作痛就醫，經超音波掃描發現約5公分異常病灶，再透過電腦斷層確認腫瘤位置與大小，確診為第二期大腸癌。所幸及時接受手術切除，依當時評估，術後暫時無須接受化療。

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進一步了解生活習慣後，醫師發現患者獨居、長期外食，飲食極度偏好速食，平時幾乎不攝取新鮮蔬菜水果，膳食纖維明顯不足。蕭敦仁指出，膳食纖維有助維持腸道正常運作，建議透過蔬菜、水果、全穀雜糧及豆類增加攝取。根據台灣國健署建議，成人每日膳食纖維攝取量為25至35公克，青少年為30至40公克，但台灣人平均每天僅攝取約15公克。

台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，飲食西化及外食盛行，容易讓大家攝取過多脂肪、紅肉與加工食品，影響腸道菌群平衡。不良飲食習慣及生活作息可能造成腸道菌群失衡、壞菌增生，壞菌釋放的有害代謝物可能引發腸道慢性發炎及黏膜損傷，加速瘜肉生成，進而誘發大腸癌。

蕭敦仁提醒，大腸癌發生與多重因素有關，除了遺傳及家族史，飲食習慣與生活型態也可能影響罹癌風險。長期缺乏蔬果、偏好高脂肪及加工食品都值得留意，即使年輕、沒有典型症狀，也不能完全排除大腸癌的可能性。

醫師建議大家定期接受篩檢，養成攝取足夠蔬果、少油少鹽的飲食習慣。若長期以速食、加工食品及精製澱粉為主，卻很少吃蔬果，應留意飲食結構是否失衡，並重視腸道健康。

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