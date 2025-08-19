研究揭多走5分鐘降糖尿風險4成！晚餐後做1事防大腸癌、失智症

吃完晚餐後，多數人可能只想躺在床上休息滑手機，不過飯後起身散散步，不僅可以幫助消化，也是一種輕鬆、不費力的運動。



根據《每日電訊報》的報導指出，晚餐後出門散步還有助於降低大腸癌、第二型糖尿病、失智症、心血管疾病等風險，也有研究指出每日散步可能與壽命延長有關。

每日散步大腸癌風險降 專家推測：運動助減少慢性發炎

德國雷根斯堡大學的研究人員分析了英國8萬6千多人的數據，發現早上八點至傍晚六點進行散步等活動，與大腸癌風險下降約10%有關。英國伯明翰大學健康心理學Colin Greaves教授推測可能是運動有助於減少慢性發炎。他說明，散步可以放鬆身心、舒緩壓力，同時可降低血壓、提升睡眠品質，進而減少發炎反應的發生。英國羅浮堡大學運動生理學James King講師也補充，運動可幫助控制體重、活化免疫系統，並促進細胞的自我清理機制，潛在的癌細胞就更有機會在發生惡化前被清除。

每日快走1小時 罹第二型糖尿病風險降4成

英國倫敦大學學院2016年的一項研究發現，每天快走一小時，罹患第二型糖尿病的風險降低約40%。Greaves教授說明，由於高血糖會損害胰臟中產生胰島素的細胞，因此有專家認為餐後血糖升高與第二型糖尿病有關，而飯後散步可能有助於降低餐後血糖飆升。King講師則補充，規律的運動可降低肌肉與器官內的脂肪堆積，進而改善身體處理糖分與脂肪的能力。

每天走1萬步失智風險減半 專家：「這些事」要同時做

愈來愈多研究指出，步行可能是一種預防失智的方式。澳洲悉尼大學一項針對近8萬人的研究顯示，每天步行約3,800步（約3公里）的人，與不怎麼走路的人相比，罹患失智症的風險降低了25%。而若每日步行近1萬步，風險甚至減半。羅浮堡大學運動代謝學David Stensel教授表示，一項使用核磁共振的研究顯示，老年人若有散步的習慣，可預防大腦萎縮，大腦中負責記憶的海馬迴甚至可能變大，與延緩認知衰退及降低失智症風險有關。不過他也提醒，若要達到預防效果，還需搭配其他健康習慣，如均衡飲食、不抽煙、少喝酒等。

晚間散步促進心血管健康 日行1步數罹病風險降

要改善健康，其實也無需日行一萬步。一項涵蓋超過20萬人、追蹤七年的分析指出，雖然走愈多步愈好，但每天只需步行2,337步，死於心血管疾病的風險即降低；每多走500步（約五分鐘），罹患心血管疾病的風險就降低7%。

Stensel教授指出，晚間散步能幫助降低隔天的血壓與血脂變化，長期維持散步的習慣或可降低中風和冠心病的風險。專家也指出，步行可減少久坐的時間，而久坐正是導致心血管疾病的危險因子之一。

長者每天快走10分鐘 研究：預期壽命延長

英國萊斯特大學的研究發現，平時不愛運動的60歲以上長者，若每天快走10分鐘，女性的預期壽命延長11個月，男性延長17個月。若能每天走30分鐘，預期壽命也將延長。Greaves教授指出，散步能幫助保持心臟健康、減少壓力和改善睡眠品質，做到這些也就更有可能活得長壽。

專家提醒散步注意事項 選擇其他時間也沒問題！

King講師表示，如果不想晚上出門，也可以選擇其他時間運動，對不運動的人而言只要願意開始規律的運動都是好事。如果想要控制體重，建議從快走30分鐘開始，最好可以延長至一小時，每步行小時可消耗約240至300卡熱量。專家也提醒，散步時應穿著合適的衣服和鞋子，建議攜帶手機或手電筒，也要選擇熟悉且安全的路線，如果有人陪伴更佳。

