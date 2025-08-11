大腸癌｜日常飲食養癌細胞？3類食物增大腸癌風險 1種易致癌=吸煙

台灣每年新增高達1萬7千多位大腸癌患者，引發醫界關注。



台灣大腸直腸外科醫師謝依蒨提醒，部分日常飲食搭配可能正在「餵養」癌細胞，民眾應提高警覺。

台灣大腸直腸外科醫師謝依蒨近日在Facebook「謝依蒨醫師的大腸經 痔瘡乳房外科女醫」中發文指出，世界衛生組織已將加工紅肉列為與吸煙同等級的致癌物。她特別提醒，過量攝取高脂、低纖維，以及高溫烹調的食物，都可能引發腸道發炎，增加罹患大腸癌的風險。

針對常見的飲食搭配，謝依蒨建議可做以下調整：早餐的火腿蛋配奶茶，可改為牛油果蛋多士搭配無糖豆漿；焢肉便當配珍珠奶茶，建議換成蒜泥白肉加燙青菜，飲品則改為無糖茶；牛肉火鍋搭沙茶醬的組合，可選擇魚類或豆腐，搭配蔥、薑、蒜、醋調味；燒烤牛肉配啤酒，則建議改以烤魚、雞肉串、毛豆搭配氣泡水。

為維持腸道健康，謝依蒨建議，紅肉攝取應限制在每週不超過2次，每次份量約手掌大小。她強調，每天至少要攝取2種蔬菜與2種水果，烹調方式建議以蒸、煮、燉、烤為主，避免油炸與燒烤。

謝依蒨特別提醒，80%的大腸癌來自於無症狀的腺瘤性瘜肉，最快5年內就可能癌化。她呼籲民眾不要輕忽，應定期接受大腸鏡檢查，及早發現腸道病變。

