減肥｜食牛油果堅果反而肥？醫揭進食順序秘訣　減肥降膽固醇必看

不少人減重、控制膽固醇時，認為只要選擇健康食物就能放心大吃，但其實「吃對」不代表可以「吃多」，對此，醫師提醒，堅果、酪梨（牛油果）雖屬好油，過量仍可能造成熱量超標，甚至影響膽固醇；減重真正關鍵在於掌握食物的質與量，並養成正確飲食順序。



台灣好日子診所院長黃煜晏醫師受中天新聞《健康我+1》頻道訪問指出，減重最重要的就是「質」與「量」，即使吃的是健康食物，只要攝取過量仍可能造成熱量超標。他表示，臨床上常遇到大家疑惑，明明每天都吃健康餐，體重卻沒有下降，原因可能就是吃的東西不一定真的健康，或是攝取份量過多。

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黃煜晏指出，像堅果、酪梨都屬於油脂類，雖然是好油、可以吃，但仍不能沒有節制。減重最重要的是製造「熱量赤字」，不論吃的是對的東西或錯的東西，只要沒有熱量赤字，就很難瘦下來；而堅果、酪梨吃太多，也可能因為攝取過量而造成膽固醇上升。

至於燕麥、優格等食物，黃煜晏表示，優格屬於蛋白質，減重時可以增加蛋白質攝取；燕麥則屬於五穀雜糧、纖維較多的澱粉類，反而有助於降低膽固醇。不過他強調，任何食物都還是要注意攝取量，即使是健康食物，過量造成熱量盈餘，仍然可能影響減重。

黃煜晏也分享自己的減重經驗，過去曾花一年多時間每天計算食物熱量，甚至逐一記錄幾大卡，但他認為這樣的生活方式太難長期維持。因此，他建議大家不一定要每天精算熱量，而是可以從飲食順序下手，依照「湯、菜、肉、飯」的順序進食，讓自己先吃到較有飽足感的食物，自然減少澱粉攝取；晚餐則可以不吃澱粉，以湯、菜、肉為主。

不過喝湯也有眉角（秘訣），黃煜晏提醒，減重期間可以選擇清湯取代濃湯，像酸辣湯、羹湯等有勾芡的湯品就要注意，雞湯如果表面油脂較多，也可以先將油撈掉，再食用。

水果方面，黃煜晏表示，減重時可以選擇番茄、奇異果、蘋果、芭樂（番石榴）、火龍果等高纖維、低GI水果；香蕉則屬於相對需要注意的食物，因為糖分較高，如果吃香蕉，就應該取代原本的澱粉，而不是吃完飯後再額外吃香蕉，否則等於增加糖分攝取。

如果目標是控制膽固醇，黃煜晏建議掌握「用好油取代壞油」的概念，堅果雖然是好油來源，但同樣需要控制份量。他建議一天大約以白色塑膠湯匙兩湯匙為限，尤其本身膽固醇偏高或家中有膽固醇相關病史者，更要注意堅果攝取量，也可以事先分裝成小包，避免不知不覺越吃越多。

至於網絡上常見吃B群（維他命B雜）、薑黃提升代謝的說法，黃煜晏提醒，保健品對代謝的幫助有限。B群在代謝路徑中確實扮演重要角色，但不代表補充越多代謝就會越快；薑黃、薑、蒜、辣椒等辛香料對代謝的幫助也有限，不能因此認為吃了就會變瘦。

黃煜晏最後用兩個口訣提醒大家，減重、控制膽固醇可以從「湯菜肉飯果」的飲食順序，以及「用好油取代壞油」做起，最重要的還是掌握食物的質與量，對的食物吃對的量、在對的時間吃，才能讓健康飲食變成日常習慣。

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