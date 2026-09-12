吃得不多卻難瘦？營養師：超加工食品是關鍵　無添加不一定助減肥

「明明吃得不多，體重卻一直降不下來！」不少人減重時只在意食物份量，卻忽略吃進去的是什麼。台灣營養師彭逸珊提醒，若長期攝取零食、汽水、加工肉品、甜甜圈等超加工食品，可能出現熱量高、營養密度低的問題，讓減重之路更加困難。



營養師彭逸珊指出，超加工食品通常經過高度加工，並添加多種食品添加物，部分產品同時具有精製糖、油脂含量高，以及膳食纖維、維生素與礦物質不足等特徵。常見食品包括包裝零食、汽水、加工肉品、甜甜圈及冷凍微波食品等。

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彭逸珊表示，減重並不是單純追求「吃得少」，如果攝取的食物熱量密度高、營養價值卻低，即使份量看起來不多，也可能不利於飲食控制。相較之下，選擇全穀類、優質蛋白質、新鮮蔬菜及水果等原型食物，更有助於補充身體所需營養。

至於如何避開超加工食品，彭逸珊建議，購買包裝食品時可以先查看成分標示，了解產品包含哪些原料與添加物。不過，不能單純以「添加物超過5種」就判定一定是超加工食品，仍應綜合食品的加工方式、成分與營養組成判斷。

彭逸珊也提醒，減重期間不必追求「完全不吃加工食品」，比較實際的方式是降低高度加工食品的攝取頻率，平時以原型食物作為飲食基礎。若需要購買即食或微波食品，也可比較不同產品的營養標示，優先選擇糖、油及鈉含量較低、蛋白質與膳食纖維較充足的品項。

此外，面對市面上的「無添加」或相關認證產品，消費者仍應仔細閱讀標示，不能只看到認證或「無添加」字樣，就認為產品一定適合減重。

彭逸珊強調，減重不只是計算每天吃了多少，更要留意食物的品質與營養密度。與其一味節食，不如逐步減少超加工食品，增加原型食物比例，才能讓飲食控制更容易長期維持。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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