凍肉放太久生細菌恐致癌！肉類海鮮冷凍期限一文看清+2招正確解凍

你家冰箱（雪櫃）裏的肉冷凍了多久啦？是不是買回來的肉就往冷凍層一塞，心想「反正凍着也壞不了」，幾個月後拿出來繼續吃。

本文審核專家：浙江大學醫學院附屬第一醫院 營養科副主任醫師王磊



其實，冷凍≠永久保鮮，在保持-18℃的冷凍條件下，水產類大致保質期為2～3個月、禽肉類大致保質期為6個月、畜肉類大致保質期為10～12個月。超過這個時間別吃了，不僅肉香變淡、肉質變柴，還可能會產生有害物質，增加患癌風險，還要注意，冷凍肉出現這幾種情況要儘快扔掉。

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冷凍肉超過這個時間別吃了

多人誤以為只要温度夠低，肉類就能無限期保存。實際上，不同種類的肉，冷凍保存時間差異巨大：

水產類（魚、蝦等）：含水量和蛋白質高，建議不超過3個月

禽肉類（雞、鴨等）：保存時間略長於水產，建議不超過6個月

畜肉類（豬、牛、羊肉）：紅肉相對耐儲，建議10～12個月為宜



注意：

超過建議儲存時間的冷凍肉，即便外觀正常，也可能已發生品質劣變，不建議冒險食用。

主要是以下幾個原因

(1) 可能會增加患癌風險

冷凍本身不會產生致癌物。但若使用劣質有色塑料袋或非食品級容器儲存，低温下塑化劑可能遷移至肉中。

此外，肥肉久凍後，對人體有益的不飽和脂肪酸會氧化減少，甚至產生醛類、酮類等有害物質，長期大量食用可能會增加患癌風險。

(2) 細菌繁殖危險

大部分食物放入冰箱前並非無菌，可能帶有沙門氏菌、李斯特菌、大腸桿菌等。肉類反覆解凍或冰箱温度波動，會讓細菌大量繁殖，食用後可能引發腸胃不適、食物中毒。

(3) 影響口感

隨着冷凍時間延長，肉類中的水分會流失，導致肉質乾柴、纖維粗糙。但蛋白質和礦物質相對穩定，不會隨冷凍時間延長而顯著流失。

最易被忽視的健康隱患 冰箱很難保持＜-18℃

家庭冰箱頻繁開關，實際温度常高於-18℃，保質期應適當縮短。肉類最好現買現吃，避免長時間囤積。

冷凍肉出現這幾種情況要儘快扔掉

1. 外觀異常

正常冷凍瘦肉多為淺灰色，肥肉和油脂呈白色。如果肉色變成紅褐色、灰色、灰綠色，甚至出現白色或黑色斑點，說明已變質，不宜食用。

2. 味道異常

變質肉會有明顯腐臭味，這是微生物分解產生胺類、吲哚、酸類、酮類物質導致的。

3. 手感異常

新鮮冷凍肉肉質緊實，有輕微油脂感但不黏手。變質肉表面會產生黏性代謝物，摸起來黏膩，甚至拉絲。

科學冷凍：3步鎖鮮法

1. 買肉：寧鮮勿「囤」

儘量購買新鮮肉。若量大，可按單次食用量分切後再冷凍。

2. 預處理：清洗、分裝、標記

(1) 清洗

用清水沖洗表面髒物，用廚房紙吸乾水分。

(2) 分裝

按每餐用量裝入食品級保鮮袋或密封盒，儘量擠出空氣。

(3) 標記

在包裝上註明日期和肉的種類，做到「先進先出」。

3. 儲存：專用冷凍層

將包裝好的肉放入冰箱-18℃冷凍室，避免與熟食混放，防止交叉污染。

解凍別再直接衝冷水

錯誤的解凍方式（室温放置、流水沖洗、熱水泡）會導致營養流失、細菌繁殖、口感變差。

推薦2種科學方法

(1) 提前解凍法（優選）

前一天將肉從冷凍室移至冷藏室（4 ℃），緩慢解凍，可最大限度保持肉汁和口感。

(2) 密封冷水解凍法（應急）

急需食用時，將肉密封在食品級包裝袋中，放入冷水中，水温升高後及時換水，反覆換水直至解凍，對口感影響較小。切忌直接沖洗或用熱水浸泡，避免外層熟化、內部仍凍硬。

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處理冷凍肉行動指南

1. 冷凍肉建議儲存時間

水產類（魚、蝦等）：不超過3個月

禽肉類（雞、鴨等）：不超過6個月

畜肉類（豬、牛、羊肉）：不超過12個月



2. 出現以下情況立即丟棄

外觀：肉色發紅褐、灰、灰綠，或出現白/黑色斑點

氣味：有明顯腐臭味

手感：表面黏膩、拉絲



3. 科學冷凍：3步鎖鮮法

買肉：儘量購買新鮮肉。若量大，可按單次食用量分切後再冷凍

預處理：清洗→分裝→標記

儲存：將包裝好的肉放入冰箱-18℃專用冷凍室



4. 推薦解凍方式

優選：前一晚移至冷藏室

應急：密封后冷水浸泡，頻繁換水



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

