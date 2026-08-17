鴨蛋功效｜護膚降火鴨蛋做早餐好過雞蛋！1款粥滋陰安神+挑選3招

夏末秋初最容易燥火纏身，不少人最近總被這些不適困擾，頭暈頭痛、整日口乾咽乾，牙齦腫痛、喉嚨乾癢難受，只猛灌白開水根本緩解不了。

本文審核專家：北京中醫藥大學東直門醫院腦病科一區主任醫師杜雅薇、北京農學院食品科學與工程學院副教授陳俐



專家提醒：這不是單純缺水，是整個夏天出汗、熬夜、嗜辣，體內津液耗損，陰虛火旺撞上秋燥。想要滋陰潤燥，不妨從明天早餐開始，把雞蛋換成鴨蛋，補足體內虧虛的津液。可大家對鴨蛋的誤解根深蒂固，一錯就是幾十年，白白錯過平價養生食材。常吃鴨蛋有哪些好處？鹹鴨蛋到底能不能吃？哪些體質適合吃鴨蛋？新鮮鴨蛋又該怎麼挑選？小編結合兩位專家講解，一次性給大家講清楚！

鴨蛋養陰生津、清虛火，怎麼挑選好鴨蛋？有甚麼做法？👇👇👇

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熬夜、上火、嗓子冒煙？明天早餐把雞蛋換成鴨蛋

秋季將至，很多人已經處於一種「又燥又虛」的狀態，夏天熬夜、吃辣、吹空調，耗傷了津液，導致現在嗓子乾、嘴巴乾、喉嚨乾癢、牙齦腫痛、咽喉不舒服。

專家表示，鴨蛋正好適合這些人：夏天熬夜、愛吃辛辣、壓力大，把身體裏的津液耗乾了，出現口乾咽乾、嗓子冒煙、虛火往上冒的人；或者大病後、產後陰血虧虛，頭暈口乾、咽喉不舒服的人。

鴨蛋最早出自《本草經集註》，古籍中叫鶩實，味甘性涼，歸肺、大腸經，可養陰生津、清虛火，十分適合緩解這類陰虛燥熱的不適，補足身體耗損的津液。

但鴨蛋性涼，脾胃虛寒的人直接吃容易拉肚子、胃不舒服。怎麼辦？試試搭配生薑和桂圓。

專家表示，生薑温中散寒，桂圓補益心脾，用鴨蛋做菜或做湯時，加幾片生薑或幾顆桂圓，正好中和鴨蛋的涼性，清熱滋陰又不傷脾胃。

食用頻率：每周2～3次，每次最多1個，連續吃不要超過3天，停2天再繼續。這樣既能滋陰，又不會因寒涼過度傷身。

鹹鴨蛋是垃圾食品？它的鹽能「廢物利用」

不少人一提到鹹鴨蛋就抵觸，覺得鹽分太高，屬於垃圾食品。

專家表示，鹹鴨蛋的蛋白和脂肪含量並沒有因為醃製而改變，營養底子還在。

關鍵是鹹鴨蛋的蛋黃油，其中含有特殊的抗炎成分，多不飽和脂肪酸含量豐富，甘油二酯的比例也比雞蛋等其他蛋類更高。這些物質對身體的炎症反應有一定的調節作用。

更重要的是，鹹鴨蛋的鹽可以 「廢物利用」。專家表示，吃鹹鴨蛋的時候，可以用它來代替三餐中額外加的鹽。鹹鴨蛋本身帶鹹味，當天吃了鹹鴨蛋，炒菜就不用再放鹽、生抽、雞精了，也不用再配鹹菜、腐乳、臘肉這些高鹽食物。

這樣算下來，少量食用鹹鴨蛋並同步減少全天其他鹹味調料，整體鈉攝入才可控，跟單純涼菜加鹽、長期搭配腐乳鹹菜相比，少量食用鹹鴨蛋，同時捨棄全天其餘鹹味調味品，是更合理的控鹽思路。

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多花一倍錢買「土鴨蛋」？專家說分不清

既然鹹鴨蛋都能吃，那鴨蛋本身到底值不值得吃？鴨蛋最早出自《本草經集註》，本身就是日常優質食材。

專家表示，鴨蛋分海鴨蛋和普通鴨蛋，海鴨蛋因鴨子在灘塗覓食魚蝦海草，蛋黃中脂質含量和能量更高。

而且《中國營養科學全書》中也提到，海鴨蛋水分含量低，能量和碳水化合物含量高一些，飽和脂肪也相對高一些，吃起來更香。而普通鴨蛋的多不飽和脂肪酸含量更高一些，這類脂肪酸有抗炎、抗氧化的作用。

市面上還有一種「土鴨蛋」，商家常說營養更好。但專家表示，商品流通環節中，普通消費者很難確認鴨蛋的品種和飼養環境，到底是散養土鴨還是規模化養殖，肉眼分辨不了。所以買鴨蛋時，統一按普通鴨蛋的標準來挑選就好，不用迷信「土」字招牌。

睡不踏實？試試這碗「百合蓮子鴨蛋安神粥」

鹹鴨蛋做好了是養生食材，做錯了才是負擔。關鍵在於怎麼吃。

鴨蛋本身清蒸、水煮、做湯，跟雞蛋差不多。但鹹鴨蛋經過醃製，腥味沒了，口感更好，總營養也沒變。問題是鈉高了，所以得換個吃法，把它做成藥膳，搭配對了，反而能滋陰降火、寧心助眠。

專家推薦一道「百合蓮子鴨蛋安神粥」，這道粥滋陰降火、寧心安神，特別適合入秋前後陰虛火旺、睡眠不好的人。生薑的加入也能中和鴨蛋涼性，保護脾胃。

食材

鹹鴨蛋、蠔豉（乾牡蠣）、乾百合、蓮子（去心）、生薑、大米。

做法

1. 處理鹹鴨蛋：將鹹鴨蛋的蛋清切碎，蛋黃壓成泥備用。

2. 下鍋熬煮：大米洗淨，與泡發好的蠔豉、蓮子、乾百合以及薑絲一起放入鍋中，加入適量清水。

3. 加入鴨蛋：大火煮開後轉小火熬製20分鐘，待粥體濃稠時，加入處理好的鹹鴨蛋（蛋清和蛋黃），攪拌均勻。

4. 出鍋享用：繼續再熬製10分鐘左右即可出鍋。

專家小貼士（必看）

1. 無需額外調味：鹹鴨蛋本身帶有鹹味，這道粥無需再加鹽、生抽等調料。當天吃了這碗粥，炒菜時就少放鹽甚至不放鹽，這樣鹹鴨蛋的鈉攝入是可控的，完美實現「廢物利用」

2. 温中散寒：生薑不僅能去腥，更能温中和胃，防止鴨蛋和百合的涼性傷脾胃，是這道粥的「安全閥」



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明天去買鴨蛋 記住「一掂二照三輕搖」

最後一步，明天去菜市場，怎麼挑出新鮮好鴨蛋？記住3招：

一掂

同樣大小的鴨蛋，手感越「壓手」（重）越新鮮，含水量足、氣室小。

二照

對着光看鴨蛋的鈍端（大頭那邊），氣室越小越新鮮；氣室大說明放久了，水分蒸發多。

三輕搖

耳朵貼近鴨蛋輕輕搖晃1~2下即可，聽不到水響聲的是好蛋；有水響聲說明蛋黃散了或變質了。

健康吃鴨蛋行動指南

誰能吃：陰虛火旺、口乾咽乾、經常熬夜的人群適合吃；脾胃虛寒、經期怕冷的人要吃得搭配生薑、桂圓，最好別直接單吃。

吃多少：每次最多1個，每周2～3次，連吃不超過3天，停2天再繼續。

怎麼挑：同樣大小手感越重越新鮮，對着光看氣室越小越好，搖起來聽不到水響聲才是好蛋，輕輕晃動1～2下即可。

怎麼吃：水煮、清蒸、做湯、鹹鴨蛋配粥都可以；吃的時候可以加幾片生薑或幾顆桂圓，中和涼性；鹹鴨蛋可以代替三餐加的鹽，當天吃了它，炒菜就不用再放鹽。

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