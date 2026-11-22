瘦瘦針成為減重熱門話題，但食慾降低就代表瘦得健康嗎？不少人為了快速減肥，開始戒澱粉、少吃飯，甚至將瘦瘦針視為捷徑。



台灣營養師沈宛徵提醒，過度限制飲食可能造成營養失衡，想要有效控制體重，與其每天計較熱量，更應該重新檢視日常飲食，學會怎麼吃才是關鍵。

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瘦瘦針減重迷思：吃得少不代表瘦得健康

瘦瘦針近年成為減重市場的熱門話題，許多人看著體重快速下降，便認為找到了擺脫肥胖的捷徑。但數字變小，身體就一定更健康嗎？

營養師沈宛徵指出，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素相關藥物，部分透過增加飽足感、延緩胃排空等方式降低食慾，協助符合適應症的患者控制體重。問題在於，當食慾受到抑制，有些人一整天吃不了多少東西，連蛋白質、蔬菜與其他必要營養素都跟著攝取不足，長期可能增加營養不良及肌肉流失的風險。尤其減重期間若缺乏足夠蛋白質、運動及均衡飲食，即使體重下降，也可能連帶流失肌肉。

營養師破解減肥迷思：戒澱粉真的比較容易瘦嗎？

減肥就不能吃白飯、麵條？這恐怕是最常見的飲食迷思之一。許多人一開始控制體重，就立刻把米飯、麵食與麵包列入拒絕往來戶，甚至認為只吃肉和青菜才是最有效率的減重方式。

沈宛徵營養師提醒，碳水化合物是人體重要的能量來源，完全排除澱粉未必更有利於長期體重管理，反而容易讓飲食選擇變得單調。事實上，米飯、番薯、燕麥及麵條都能出現在減重菜單裡，差別在於吃進多少、選擇什麼種類，以及搭配哪些食物。

與其一味追求低醣，不妨優先選擇糙米、燕麥等富含膳食纖維的全穀雜糧，並搭配足夠的蔬菜及蛋白質。尤其經常外食的上班族，比起每餐都在計算自己少吃了幾口飯，學會調整整份飯盒的營養比例，通常更容易持續執行。

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減肥三餐怎麼吃：營養師建議掌握六大類食物

吃得健康，究竟該怎麼安排三餐？沈宛徵營養師認為，飲食控制的重點在於調整食物種類與份量，讓身體持續獲得需要的營養。根據台灣衛福部國民健康署的每日飲食指南，均衡飲食應涵蓋全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果，以及油脂與堅果種子六大類食物，各自提供不同的營養功能。

對經常外食的人來說，可以從最常吃的飯盒開始調整：保留適量白飯或改選糙米飯，搭配雞肉、魚肉、豆腐等蛋白質來源，再增加蔬菜份量；吃麵時則可加點燙青菜、滷蛋或豆干，避免整餐只剩下麵條與醬汁。台灣國民健康署「我的餐盤」也提出「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉一掌心」等口訣，幫助大家更直觀地掌握食物比例，無論減重或日常健康管理，飲食都應依照活動量、健康狀況與個人需求調整。

減肥最怕陷入惡性循環：聚餐後體重上升先別急著節食

明明前一天只吃了一頓大餐，隔天站上體重計卻發現變重，難免讓人感到焦慮，甚至立刻決定接下來幾餐都不吃。但沈宛徵營養師提醒，短期的體重變化未必代表脂肪增加，尤其聚餐經常攝取較多鹽分與碳水化合物，可能使體內水分暫時增加，加上腸胃道尚未消化排出的食物，都會影響體重數字。

若因此採取激烈節食，反而容易打亂原本的飲食節奏，增加飢餓感，也可能導致下一餐吃得更多。她建議，遇到體重突然上升，先恢復正常三餐、維持適當飲水、規律活動與充足睡眠，再觀察一段時間的體重趨勢。至於正在接受瘦瘦針治療的人，也應持續追蹤營養攝取與身體狀況，避免將吃得越少視為效果越好。減重沒有必要讓每一餐都充滿壓力，找到能長期維持的飲食方式，才能減少反覆節食與復胖的困擾。

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瘦瘦針與健康減重常見問與答

晚餐幾點吃最不容易胖？晚上8點後吃東西一定會胖嗎？ 目前沒有適用所有人的晚餐截止時間，晚上8點後吃東西也不代表一定會變胖。建議依照個人的睡眠作息安排，盡量在睡前至少3小時完成晚餐。例如預計晚上12點睡覺，可考慮晚上9點前用餐。體重控制仍須綜合評估每日總熱量、飲食品質、活動量與睡眠習慣，不能只看吃飯時間。 不吃早餐比較容易瘦嗎？168斷食一定要跳過早餐？ 不吃早餐並不保證減重成功，168斷食也沒有規定一定要省略早餐。關鍵是整體熱量攝取及進食時段是否符合生活與健康需求。如果採取限時進食，可以和醫師或營養師討論是否將進食窗口安排在白天較早時段。若因省略早餐導致下午暴食、晚上大量吃宵夜，反而可能增加體重管理難度。 減肥期間睡前肚子餓，可以吃宵夜嗎？ 偶爾睡前感到飢餓，不必因為害怕變胖就強迫自己忍耐。可以先檢查晚餐是否吃得太少，或白天蛋白質與膳食纖維攝取不足。如果確實需要補充，建議選擇少量、容易消化的食物，例如無糖優格或適量無糖豆漿，避免高油、高糖及大份量宵夜。有胃食道逆流問題者，應特別注意睡前進食可能引發的不適。 輪班、加班族經常半夜吃飯，該怎麼控制體重？ 輪班族很難完全按照一般人的三餐時間吃飯，建議依照實際睡眠與工作時段規劃固定餐次。上班前先吃營養均衡的正餐，工作期間若需要進食，可準備茶葉蛋、無糖豆漿、全麥三明治等方便取得的食物，減少依賴炸雞、泡麵與含糖飲料。下班準備睡覺前避免大量進食，並優先維持充足睡眠。 已經吃得很少，體重卻降不下來，是因為太晚吃嗎？ 晚吃可能影響飢餓感與能量消耗，但無法單憑進食時間判斷減重停滯的原因。建議先記錄一至兩週的飲食內容、用餐時段、活動量及睡眠情形，留意飲料、醬料、零食等容易忽略的熱量來源。若長期控制飲食仍沒有進展，也應評估藥物、荷爾蒙或其他健康因素，必要時尋求醫師及營養師協助。

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