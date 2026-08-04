減肥早餐只吃2隻蛋？營養師揭去碳後果3情況不宜　配搭4招健康瘦

不少減重族群為了追求快速瘦身，常會在早餐刻意避開碳水，甚至選擇「只吃兩顆蛋」。對此，台灣營養師羅晞蕾指出，早餐只吃兩顆蛋並非不可以，但關鍵在於個人的活動量與生活型態；若盲目戒斷碳水化合物，恐引發精神不濟與強烈嘴饞，反而適得其反。



許多人誤以為只要把早餐的碳水化合物拿掉，減脂效果就會加倍。羅晞蕾在Facebook專頁「晞蕾營養師的耕耘時光」發文分享，諮詢時常遇到人詢問是否能只吃蛋，她雖然回答「可以」，但前提是必須評估個人的實際需求。她強調，碳水化合物並非肥胖宿敵，而是大腦、神經系統與肌肉運作不可或缺的重要能量來源。

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早餐零碳水 身體恐發出警訊

羅晞蕾提醒，若發現自己「上午精神不集中」、「10、11點開始想找零食」，或是「下午特別想喝甜飲」，這些症狀往往都與早餐搭配不當有關。她同時分享早餐搭配的四項原則，包括看自己的目標與活動量、選對碳水來源（優先選擇原型、全穀類）、搭配蛋白質與蔬菜、觀察身體反應調整比例。

她解釋，若當天活動量極低且能維持飽足感，單吃兩顆蛋確實可行；但若早上需要大量用腦、有運動習慣，或是吃完早餐沒多久就發餓，適量搭配優質的碳水化合物，反而能讓精神更穩定、飽足感更持久。營養沒有絕對標準，找出最適合自己的飲食比例，才是健康減重的長久之計。

台灣減重醫師蕭捷健也曾表示，減重和飲食控制不該搞到人沒辦法好好過日子，若能掌握正確方式，也可在維持體態的同時享受生活。如珍珠奶茶一類的手搖飲，最佳飲用時期就是「放在運動後喝」，並搭配蛋白質，如此一來碳水會優先被送往肌肉補成肝醣，透過「碳水循環」的概念，讓身體有效利用熱量，而不是變成脂肪負擔。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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