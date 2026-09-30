奇亞籽愈吃愈瘦？研究揭減肥早餐真相　營養師教3原則避免吃過量

瘦身早餐怎麼吃？奇亞籽真的能減脂嗎？研究發現，每天攝取40克奇亞籽並未帶來更多體重下降。台灣Cofit營養師林岑解析奇亞籽熱量、建議攝取量與正確吃法。



想控制體重，不少人會先從早餐下手，像是無糖乳酪加水果、燕麥配無糖豆漿、番薯搭水煮蛋，或在乳酪、沙律中加入奇亞籽，都是常見的瘦身早餐搭配。尤其奇亞籽吸水後會膨脹，又富含膳食纖維，常被視為增加飽足感的健康食材。

不過，奇亞籽真的吃越多越容易瘦嗎？Cofit營養師林岑指出，奇亞籽本身具有營養價值，但並不是減脂捷徑。臨床試驗發現，在同樣限制熱量的情況下，每天攝取40克奇亞籽，並沒有帶來更多體重下降。

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奇亞籽真的能幫助減脂嗎？研究結果一次看

林岑分享刊登於《Nutrition & Metabolism》的一項臨床試驗，納入44名肥胖合併脂肪肝患者，隨機分成「單純限制熱量飲食」及「限制熱量搭配每天40克奇亞籽」兩組，持續8週。

結果顯示，奇亞籽組平均減少約4.5公斤，對照組則減少約4.6公斤，兩組體重與BMI變化沒有顯著差異。也就是說，在同樣控制熱量的前提下，每天吃40克奇亞籽，並沒有讓受試者瘦得更多。

不過，這不代表奇亞籽沒有營養價值。林岑表示，奇亞籽含有膳食纖維、植物性Omega-3脂肪酸ALA，以及多酚等具有抗氧化作用的成分，本身仍是營養價值不錯的食材。吸水膨脹後也有助增加飽足感，只是這些好處不等於「吃了就會瘦」。

奇亞籽熱量不低 減肥別當成加碼

奇亞籽看起來份量不大，仍然會提供熱量，林岑指出，40克奇亞籽本身約有170大卡，而上述研究已經把奇亞籽的熱量計算進每天的飲食中，並不是在原本減重餐之外額外增加。

如果三餐份量完全不變，又每天額外喝一杯奇亞籽飲，總熱量反而可能跟著增加。尤其早餐本來就有燕麥、牛奶、水果、堅果等食材，再大量加入奇亞籽，看似吃得更健康，實際攝取的熱量也會往上疊加。

對正在控制體重的人來說，重點不是多加入一種健康食材，而是把奇亞籽算進原本的飲食份量中。林岑建議用「取代」代替「加碼」，避免因為健康食材的印象，而忽略總熱量。

奇亞籽一天吃多少？3原則避免吃過量

奇亞籽富含膳食纖維，但纖維也不是吃越多越好。資料顯示，每33.7克奇亞籽約含近10克膳食纖維，如果平常纖維攝取較少，短時間突然大量增加，又沒有補充足夠水分，可能出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。

奇亞籽怎麼吃？掌握3原則（網路溫度計DailyView提供）

林岑建議，想把奇亞籽加入日常飲食，可以掌握以下3個原則：

1. 用「取代」代替「加碼」

把奇亞籽的熱量計算進原本飲食中，而不是三餐照常吃，再額外增加一杯奇亞籽飲。

2. 少量開始，充分吸水後再吃

一般建議每天約10至15克，平常纖維攝取較少的人，可先從少量開始，並搭配足夠水分，讓腸胃逐漸適應，不必直接照著研究每天吃40克。

3. 特殊族群留意份量與吃法

正在使用降血壓藥，或有糖尿病、凝血相關疾病且固定用藥者，可先和醫師或營養師討論適合份量；有吞嚥困難者應避免直接吞食乾燥奇亞籽，建議搭配足夠液體或混入濕潤食物後再吃。

瘦身早餐別只追單一健康食材

想吃瘦身早餐，不代表一定要尋找某種「減脂神器」。無糖乳酪搭水果、燕麥配無糖豆漿、番薯搭水煮蛋，或在原本早餐中加入適量奇亞籽，都可以作為日常搭配。

真正需要留意的是整份早餐吃了多少，以及奇亞籽是取代原本食物，還是在原有飲食之外繼續加料。即使是營養價值不錯的食材，只要長期讓總熱量超過身體所需，也不代表吃得越多越有利於體重管理。

林岑強調，奇亞籽可以是健康飲食的一部分，但不是減脂捷徑，更不能取代疾病治療。與其追求單一食材，不如從整體營養搭配與生活習慣調整著手。

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奇亞籽可以減肥嗎？4個常見問題一次解答

奇亞籽可以減肥嗎？ 奇亞籽不是減脂神器。研究發現，在同樣限制熱量的情況下，每天攝取40克奇亞籽，並沒有比單純限制熱量帶來更多體重下降。不過，奇亞籽含有膳食纖維，吸水後有助增加飽足感，可以適量加入日常飲食。 奇亞籽一天吃多少？ 一般建議每天約10至15克。平常膳食纖維攝取較少的人，可以先從更少的份量開始，並搭配足夠水分，再依腸胃適應情況調整。 奇亞籽什麼時候吃最好？ 比起早餐吃或晚上吃，更重要的是把奇亞籽計算進原本的飲食份量，而不是三餐之外額外增加。 奇亞籽吃太多會怎樣？ 如果短時間攝取大量膳食纖維，又沒有補充足夠水分，可能出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。有吞嚥困難者也不建議直接吞食乾燥奇亞籽，應搭配足夠液體或混入濕潤食物後再食用。 奇亞籽要泡水嗎？要泡多少水？ 建議讓奇亞籽充分吸水後再吃，尤其平常膳食纖維攝取較少的人，更要搭配足夠水分，讓腸胃逐漸適應。若有吞嚥困難，也應避免直接吞食乾燥奇亞籽，可搭配足夠液體或混入濕潤食物後再食用。

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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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