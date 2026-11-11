脆肉鲩｜網民指虐魚抵制脆肉鲩！揭爽脆真相與鯇魚分別+2招辨真假

脆肉鯇｜打邊爐常吃的脆肉鯇皮爽肉脆、味鮮彈牙，點煮都不爛。然而，有網民在社交平台發文大呻，脆肉鯇的養殖過程是讓魚中毒，極其殘忍，引發熱烈討論。到底脆肉鯇為什麼脆？與普通鯇魚又有咩分別？



脆肉鯇不僅肉質緊實彈脆、營養價值高，更有「一魚六味」的吃法，味道各有千秋。（101499403@小紅書）

脆肉鯇｜網民發文抵制脆肉鯇 留言兩極：道德綁架

脆肉鯇不僅肉質緊實彈脆、營養價值高，更有「一魚六味」的吃法（即魚片、魚丸、韭黃魚蓉打火鍋，魚腩豉油蒸，魚骨炸，魚頭、魚尾燜），味道各有千秋，令無數「吃貨」欲罷不能！然而，近日有網民在小紅書以「請大家抵制脆肉鯇」為題發文表示，脆肉鯇之所以口感爽脆是因為在養殖的過程中，不斷讓魚「中毒」和承受極大壓力。在這種反覆的折磨下魚肉才會變脆，類似於人的皮膚多次受傷後變得脆弱一樣。這種靠「人工折磨」和極端手法養出來的魚，大家真的不要再吃了。帖文一出，引發熱烈討論，有網民表示「多謝科普，以後會盡量少吃」。

近日有網民在小紅書以「請大家抵制脆肉鯇」為題發文。（5690921114@小紅書）

不過，亦有不少網民都持質疑、反對的態度，並指出牛奶、雞蛋、豬肉、牛肉等其他常見食品，背後同樣存在虐待問題，為什麼只針對脆肉鯇？也有人認為「吃不吃是個人選擇」，不應該將自己的道德標準強加在別人身上。

「牛奶是讓母牛不停受孕產生的，請大家抵制牛奶和乳製品例如奶茶、奶油蛋糕等。」

「沒吃過，不過我感覺這個沒啥問題，只要沒有浪費食物就行，如果是故意虐待以追求心理上的滿足那就不行」

「那你牛奶還喝不喝，雞蛋還吃不吃，鵝肝等等」



脆肉鯇其實就是鯇魚（又稱草魚），是經獨特的養殖方法培育而成，並非基因突變。

鯇魚vs脆肉鯇｜脆肉鯇爽脆不易煮爛4不同 哪款膠原蛋白高4倍？

脆肉鯇｜是什麼魚？為什麼脆？

到底脆肉鯇是什麼？又為什麼脆？脆肉鯇其實就是鯇魚（又稱草魚），是經獨特的養殖方法培育而成，並非基因突變。一般來說，當鯇魚長達約1.5公斤時，養殖戶就會開始餵牠們吃浸泡後的蠶豆。蠶豆中有一種叫二羥基苯丙氨酸（英文：Dihydroxyphenylalanine，簡稱：DOPA）的物質會破壞魚體內的紅血球，引起溶血反應。而鯇魚體內有特殊的蛋白酶，具有很強的抗氧化性，可以快速修復溶血傷害。在這樣「反覆溶血、修復」的過程中，鯇魚的肉質就會變脆，並非網友指出的中毒行為。

蠶豆中有一種叫二羥基苯丙氨酸的物質會破壞魚體內的紅血球，引起溶血反應。

脆肉鯇vs鯇魚 蛋白質高60.9%

脆肉鯇其中又以廣東中山的最為出名，據中山市市場監督管理局的資料顯示，中山脆肉鯇的「基質蛋白」比普通鯇魚高60.9%，膠原蛋白高36.7%，肌原纖維蛋白也高出18.7%。這種營養結構的差異，正是造成脆肉鯇「久煮不爛、脆而不柴」的秘訣。

中山脆肉鯇的蛋白比普通鯇魚高60.9%，膠原蛋白高36.7%，肌原纖維蛋白也高出18.7%。（來自：中山發佈）

正宗中山脆肉鯇2招分辨

不過，并非用特殊方法養殖的鯇魚都能被稱為「中山脆肉鯇」，一般可靠以下2招辨真假。

辨別中山脆肉鯇方法【1】嘗口感

中山脆肉鯇的脊骨較僵硬，肉質緊密爽脆且帶有韌性。

中山脆肉鯇的耐煮性極強，將魚肉切成2至3毫米的薄片，在沸水中煮30分鐘或以上依然完整，不爛。（263912293@小紅書）

辨別中山脆肉鯇方法【2】下鍋煮

中山脆肉鯇的耐煮性極強，將魚肉切成2至3毫米的薄片，在沸水中煮30分鐘或以上依然完整，不爛。

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

