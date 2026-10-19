三文魚去皮重金屬少40% 煎魚前加生粉不易散 每週吃3次護心血管
撰文：中天新聞網
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鮭魚（三文魚）料理前到底要不要去皮？台灣無毒教母譚敦慈分享護心飲食之道指出，根據美國研究，去皮鮭魚可減少40%重金屬殘留；若帶皮煎炸但不吃魚皮，僅能減少20%，提醒料理前去皮的重要性。
譚敦慈表示，自己購買鮭魚時，都會請魚販事先去掉魚皮，以降低重金屬風險。她平時一週至少吃3至4次魚，超過台灣國健署建議的每週2次，通常會到傳統市場挑選當季魚類。
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譚敦慈也會依照魚類豐收情況選購，例如黃金鯧豐收時，就會經常買來當作便當菜色；而鮭魚因富含Omega-3脂肪酸，也是她平時常備的魚類。不過，鮭魚去皮後，料理時魚肉比較容易散開。譚敦慈建議，若民眾煎魚的廚藝還不夠熟練，可以在煎鮭魚前加入太白粉（生粉），讓成品外觀更加漂亮。
至於魚類選擇，譚敦慈表示，自己較少食用鮪魚、旗魚、魷魚與鯊魚等體型較大的魚類，因研究顯示這4種魚的重金屬含量較高，也建議小孩與孕婦應減少食用這類魚種。
台灣營養醫學醫師劉博仁則指出，研究發現，每週食用3次魚，心肌梗塞、心悸與心律不整的風險都會下降，主要歸功於魚肉中豐富的Omega-3脂肪酸。劉博仁推薦，鮭魚、鯖魚、秋刀魚與沙丁魚都是富含Omega-3脂肪酸的魚類，適量食用有助於心血管健康。對於日常飲食而言，選擇適合的魚類並掌握料理方式，也能兼顧飲食與護心需求。
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