降血糖｜早餐吃麵包既方便又省時間。不過，市面上的多士、吐司都屬於精緻澱粉，容易讓飯後血糖飆升，令人感到疲倦、專注力下降。為了穩定血糖，不少人會改選全麥麵包，但口感不夠鬆軟。其實不用糾結，只要在吃麵包前先喝「2種飲品」，就能讓餐後血糖大降30%！



麵包、吐司這類高升糖指數（GI）的精緻澱粉會讓血糖飆升，長期下來，也會增加罹患糖尿病的風險。

降血糖飲食｜早餐吃麵包配2飲品 血糖大降30%

台灣營養師科提斯在其Facebook專頁發文指出，麵包、吐司這類高升糖指數（GI）的精緻澱粉會讓血糖飆升。長期下來，也會增加罹患糖尿病的風險。不過，只要在吃麵包前先喝杯豆漿或低脂牛奶，即可降低餐後血糖。

科提斯引述了一項2017年發表於《歐洲營養學期刊》的研究。該研究邀請了12名男性，分別進行了5次測試。

~第1次：單吃麵包

~第2次：同時飲豆漿吃麵包

~第3次：同時飲低脂牛奶吃麵包

~第4次：先飲豆漿，30分鐘後吃麵包。

~第5次：先飲低脂牛奶，30分鐘後吃麵包。



結果顯示無論是先喝豆漿、牛奶或邊吃邊飲，都能明顯降低血糖，其中先飲豆漿、牛奶的效果最明顯，血糖大降30%。

餐前先喝豆漿、牛奶的控糖效果 飲品 餐後血糖峰值變化 血糖峰值降幅 升糖指數（GI）變化 升糖指數（GI）降幅 先喝豆漿 2→1.4mmol/L 下降30% 100→50 下降50% 先喝牛奶 2→1.4mmol/L 下降30% 100 → 64 下降36%

，無論是先喝豆漿、牛奶或吃邊吃邊飲，都能明顯降低血糖，其中先飲豆漿、牛奶的效果最明顯，血糖大降30%。（istockphoto）

降血糖飲食｜5種早餐助穩血糖

科提斯建議，如果想吃麵包又想控制血糖，不妨試試改變飲食順序，在餐前先喝一杯豆漿或低脂牛奶。吃對一頓穩血糖的早餐，不僅能控制早上的血糖，更能讓午餐甚至晚餐後的血糖反應保持平穩。推介以下5種早餐，有助穩血糖。

降血糖早餐【1】無糖希臘乳酪 蛋白質高2倍

無糖希臘乳酪在製作時，會把多餘的「乳清（Whey）」濾掉。而由於牛奶中的糖分大多存在於乳清中，相當於去掉了大半的糖。此外，濃縮後其蛋白質是普通乳酪的2倍，有助提供飽腹感，防止血糖飆升。

希臘乳酪的蛋白質是普通乳酪的2倍，有助提供飽腹感，防止血糖飆升。（圖片資料：istockphoto）

降血糖早餐【2】番薯 冷藏後再吃更佳

番薯富含膳食纖維，能減慢胃部排空以及小腸吸收葡萄糖的速度，有效防止餐後血糖急升。台灣營養醫學醫師劉博仁更在Facebook分享，番薯煮熟後先冷藏再吃，會產生不易被小腸吸收的「抗性澱粉」，控糖效果更穩。

番薯富含膳食纖維，能減慢胃部排空以及小腸吸收葡萄糖的速度，有效防止餐後血糖急升。（AI圖片）

降血糖早餐【3】雞蛋 避免「假性飢餓」

早餐只要吃夠蛋白質，就有助抑制飢餓素的分泌，延長飽足感避免早上因為血糖驟降而產生「假性飢餓」，從而減少想吃高糖零食或含糖飲品的機會。而講到早餐最易吃到的蛋白質，首選一定是「雞蛋」！

早餐只要吃夠蛋白質，就有助抑制飢餓素的分泌，延長飽足感避免早上因為血糖驟降而產生「假性飢餓」。（Mockup Graphics@Unsplash）

降血糖早餐【4】牛油果 減少血糖波動

牛油果的升糖指數極低，單吃幾乎不會引起血糖波動。

牛油果的升糖指數極低，單吃幾乎不會引起血糖波動。（JohnyVid@Pixabay）

降血糖早餐【5】奇亞籽 減慢葡萄糖吸收

奇亞籽富含水溶性膳食纖維，吸水膨脹後會變成凝膠狀，不僅能佔據胃部空間、延緩胃排空，還能減慢碳水化合物的消化與葡萄糖吸收的速度，延緩餐後血糖上升。建議吃之前先浸泡至少15至20分鐘（或冷藏過夜），比例為：「1份奇亞籽配6到10份液體」，例如： 1湯匙奇亞籽配100至150毫升的無糖豆漿、牛奶或清水。

奇亞籽能延緩胃排空，還能減慢碳水化合物的消化與葡萄糖吸收的速度，延緩餐後血糖上升。（Maryam Sicard@Unsplash）

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

