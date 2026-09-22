冷藏白飯增抗性澱粉助降血糖　醫揭4種澱粉無效珍珠米/烤番薯上榜

台灣家醫科醫師李思賢證實，白飯冷藏過夜能增加抗性澱粉以降低血糖反應。但他提醒，關鍵在於「直鏈澱粉」含量，若吃壽司米、烤番薯等4種澱粉，因結構關係即使冷藏也無效。



李思賢醫師解釋，煮熟的澱粉放進冰箱後，名為「直鏈澱粉」的線型分子會重新聚集結晶，形成消化酵素無法進入的緊密結構。這就是第三型抗性澱粉的形成原理，此過程稱為回凝，是冷藏能幫助血糖反應下降的關鍵。

不過，澱粉中另一種分子「支鏈澱粉」結構高度分支，冷卻後無法有效重新結晶。李思賢醫師指出，含有高比例支鏈澱粉的食物，即使放冰箱冷藏三天，也無法製造出有意義的抗性澱粉。

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針對常見的飲食迷思，李思賢醫師盤點出四種冷藏也無效的澱粉地雷。

第一種是圓短粒米、壽司米等糯米類，這類米種的支鏈澱粉比例接近百分之百，冰過再加熱對改善血糖反應非常有限。

第二種是烤番薯，番薯本身的直鏈澱粉比例不高，加上烘烤高溫會讓澱粉完全糊化，放冰箱也很難有效回凝。若一定要吃，水煮後冷藏一夜才有一點機會改善，但效果仍明顯不如白米飯或意大利麵。

第三種是由木薯澱粉製成的珍珠粉圓與芋圓，同樣以支鏈澱粉為主，冷藏毫無意義。

第四種則是紅皮小顆薯仔，其冷藏後增加的抗性澱粉，僅有大顆褐皮品種的一半。

到底哪些澱粉冷藏後真正有效？李思賢醫師解答，直鏈澱粉比例較高的長粒米冷藏後，抗性澱粉可增加約二點五倍。意大利麵冷藏三至五天可增加超過兩倍，大顆褐皮薯仔水煮冷藏一夜效果也很明顯，冷泡燕麥的抗性澱粉量也會遠高於煮熟的燕麥粥。

李思賢醫師提醒，冷藏增加抗性澱粉的邏輯不複雜，但適用對象較窄。關鍵在於食物本身的直鏈澱粉比例與烹調方式，釐清這兩件事，冷藏降血糖的動作才有實質意義。

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