糖尿病｜醫揭開燈睡覺半年變糖尿病前期！降血糖4食物牛油果都得

糖尿病｜降血糖｜吃太甜會得糖尿病，但開燈睡覺都會，你又知道嗎？有醫生分享一個案例，指1名患者因缺乏安全感，喜歡開著燈睡覺，沒想到僅半年，在各方面都正常的情況下，血糖出現異常波動，甚至出現了「糖尿病前期」的徵兆。



有醫生指1名患者因缺乏安全感，喜歡開著燈睡覺，沒想到僅半年，就出現了「糖尿病前期」的徵兆。（freepik）

糖尿病｜開燈睡覺糖尿病風險高67%

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在Facebook分享，許多人誤以為只要閉上眼就「眼不見為淨」，實際上，大腦在睡眠時依然能感應光線，這種光會抑制褪黑素合成，令血糖波動，增加患糖尿病風險。此外，一項發表於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究指出，比起在全黑環境睡覺的人，暴露在亮光下的人，患病風險足足高出了67%。所以，各位怕黑、怕鬼或為了方便起夜的朋友仔，真的要小心啦！

糖尿病飲食｜糖尿病遺傳風險高2倍！專家教4招穩血糖 早餐必吃1物

糖尿病｜醫揭不關燈睡致糖尿2原因

糖尿病的誘因與生活息息相關，受飲食、睡眠、壓力、年齡等因素的影響。劉醫生指出，這不只是睡眠不足的問題，背後主要有2大原因。

1. 褪黑素減少

褪黑素（Melatonin）被稱為「黑夜荷爾蒙」，有助眠作用，必須在全黑的環境下才會大量分泌。若開燈睡覺，即使閉上眼睛、戴上眼罩，只要有微弱光線透過眼瞼，都會干擾生物鐘，抑制其合成。而且在正常情況下，褪黑素的分泌會在深夜達到高峰，一旦開燈，便會「斷崖式」驟減，所以有些人起夜後就睡不著了，亦有此原因。

2. 產生胰島素阻抗

褪黑素不止影響睡眠，還參與血糖調節，當其分泌受阻時，會引發連鎖反應。一方面，讓壓力荷爾蒙（皮質醇）激增，迫使肝臟釋放更多血糖。另一方面降低細胞對胰島素的敏感度，令血糖居高不下。在這種雙重打擊下，便大幅增加了罹患糖尿病的風險。

糖尿病飲食｜日專家推7天降血糖法 餐前喝1飲品周四宜吃朱古力？

降血糖4食物

劉醫生教1招便能改善，首先換上遮光簾、關掉所有燈，並在睡前1小時不玩手機，遠離手機藍光，讓褪黑激素自然分泌便可。僅2周後，這名患者的血糖也趨於穩定了。另外亦可以多吃些有助降血糖的食物，效果更佳。降血糖飲食｜糖尿病症狀口渴尿頻5食物減風險 1種天天⅓茶匙便夠

1. 洋蔥：行氣化瘀 通達經絡

洋蔥富含槲皮素和硫化物，具有強大的抗氧化能力，能保護胰臟細胞免受自由基傷害。不僅能抗發炎，還能刺激胰島素分泌，有助降血糖。此外，中醫認為長期高血糖易導致「血瘀」，即血液循環不暢。洋蔥能行氣化瘀，通達經絡。對於預防糖尿病常見的血管硬化，有很好的輔助作用。

洋蔥富含槲皮素和硫化物，不僅能抗發炎，還能刺激胰島素分泌，有助降血糖。（pexels）

洋蔥營養｜降血壓抗衰老 黃洋蔥紫洋蔥專家建議食法 多1步減辛辣

2. 秋葵：富含的黏液避免飯後血糖波動

秋葵的黏液含有豐富的果膠與黏蛋白，能在腸道中包覆醣類（碳水化合物），減慢其吸收速度，從而避免飯後血糖劇烈波動。

秋葵的黏液含有豐富的果膠與黏蛋白，能減慢碳水化合物的吸收速度，避免飯後血糖劇烈波動。（unsplash）

3. 牛油果：半個即可有效降血糖

每100克牛油果就含有6.8克膳食纖維，有助於穩定血糖，減少身體對胰島素的需求。發表於《Nutrients》的研究表示，在吃飯時加入半個或整個牛油果，並減少部分碳水化合物，能顯著降低餐後血糖波動。

每100克牛油果就含有6.8克膳食纖維，有助於穩定血糖，減少身體對胰島素的需求。（unsplash）

牛油果營養｜降膽固醇防心血管病 營養師推薦3食譜 減肥最啱！

4. 蒜頭：有效控制空腹血糖

蒜頭富含蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。而且蒜頭還富含膳食纖維，每100克蒜頭含有16.9克膳食纖維，可有效控制空腹血糖（這是診斷糖尿病的重要指標）。

蒜頭富含蒜素可幫助身體釋放胰島素，有降血糖的直接作用。（unsplash）

台灣營養功能醫學專家劉博仁（來源：Facebook）

劉博仁醫生，台灣知名的營養醫學與功能醫學專家，他橫跨家醫科、耳鼻喉科與針灸領域，專長為癌症營養調理、抗衰老、基因功能醫學檢測及慢性病逆轉，著有《疾病不一定靠「藥」醫》等多本暢銷書。

