降血糖｜莓果榨汁助降血糖32%！醫揭1關鍵好過直接吃+推2果汁抗炎

降血糖飲食｜莓果營養｜大家吃士多啤梨、藍莓時，喜歡整顆洗來吃還是打成汁喝？對於需要控制血糖的人來講，「果汁」通常是禁忌。然而，研究發現，莓果榨汁後，血糖不但沒有飆升，反而還一月降32%。醫生指出，主要歸功於莓果1個特定部位。此外，不妨試試，莓果2款飲品，更有護心、通便、排毒、抗發炎等功效。



有研究發現，莓果榨汁後，血糖不但沒有飆升，反而還下降32%。（freepik）

降血糖｜莓果榨汁後血糖反下降32%

台灣減重醫生蕭捷健在Facebook引述發表在《Nutrients》的研究將20名健康的大學生（包括12名女性，8名男性）分為兩組。一組「直接吃」去籽帶皮的蘋果和莓果，另一組則全部「榨成汁」再飲，兩組都要求在10分鐘內吃完。吃完後的1小時內，研究人員會定時監測血糖變化。結果顯示，「喝果汁組」的整體血糖反應均低於「直接吃」的那組，血糖峰值更從43mg/dL降至29mg/dL，大幅下降了32%。

醫生指出，穩血糖的關鍵是莓果籽。（freepik）

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降血糖飲食｜醫生指出穩血糖關鍵是莓果籽

蕭醫生解釋，主要是因為「莓果的籽」。平時直接吃，細小的籽難以被腸胃消化，多半會直接排出體外。但榨汁後，這些果籽會被徹底打碎，能釋放出裡面的水溶性膳食纖維。這些纖維可有效延緩胃排空速度，減慢糖分吸收。

不過，蕭醫生特別提醒，一定要連籽帶渣全吃才有效，不要只喝純果汁。此外，並非所有水果都具備相同效果，針對如芒果、香蕉等這些沒有「籽」的水果，在榨汁時可加入黑莓、覆盆莓或奇亞籽，便能達到穩血糖的目的。

推介莓果2飲品，有通便、排毒、抗發炎等好處。（freepik）

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推介莓果2飲品：排毒／通便／抗發炎

除了降血糖，將莓果搭配以下幾種食材，更有抗發炎、增強免疫力等功效。

1. 莓果柑橘飲

莓果柑橘飲就是將藍莓、橙、無糖乳酪、低脂牛奶等一起榨成汁。藍莓能維持血管健康；橙富含維他命C，有助促進代謝；無糖乳酪則能促進腸道蠕動；低脂牛奶可補充優質蛋白質和維他命D。

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材料：

藍莓+橙（總份量約為1碗）

無糖乳酪3湯匙

低脂牛奶300毫升



做法：將所有水果、乳酪、低脂牛奶攪拌即可。



2. 莓果抗發炎精力湯

這是台灣財團法人癌症關懷基金會推薦的「抗發炎莓果精力湯」，有強效抗發炎、護心血管、通便、排毒等功效。

材料：

綜合莓果（藍莓、蔓越莓、桑葚、小紅莓）150克

有機蘋果1個半

提子300克

紫甘藍60克

綜合堅果（腰果、南瓜籽、核桃）1大湯匙

檸檬汁30毫升

水500毫升



做法：將所有食材洗淨，放入榨汁機，打1分半鐘即可

