天氣轉冷，白蘿蔔也迎來盛產季節，但外觀看起來飽滿的蘿蔔，切開後卻可能出現空心、纖維粗硬等問題。對此，台灣菜販廖炯程分享挑選白蘿蔔的實用技巧，指出除了觀察外型，還能透過輕敲聲音、掂量重量，判斷蘿蔔是否紮實多汁，避免買回家才發現口感不佳。

相關文章：挑選白蘿蔔3方法｜專家教加1物鮮甜去苦澀 1做法可存放3年以上

+ 11

廖炯程表示，白蘿蔔若採收過晚，可能因生長過熟而出現空心、纖維化或木質化的情況。挑選時可以用手指輕彈蘿蔔表面，若發出類似敲鼓的清脆回聲，可能代表內部已經空心；若聲音較為沉悶，則通常表示組織較紮實。此外，也可以拿起蘿蔔掂量，若重量比外觀看起來更沉，往往代表水分較充足。

至於大小， 廖炯程建議不必刻意挑選小條白蘿蔔，當季生長良好的大條蘿蔔同樣值得購買，甚至認為自然裂開的大蘿蔔也可能有不錯的口感。不過，若是小家庭擔心一次吃不完，也能選擇體型較小的白玉蘿蔔，適合用來煮湯。挑選時則應留意表面是否有明顯坑洞，並搭配重量與敲擊聲音綜合判斷。

白蘿蔔的甜度與辛辣味，也可能受到生長環境影響。 廖炯程指出，天氣寒冷時，蘿蔔較容易累積糖分，吃起來相對清甜；氣溫較高時，辛辣及苦味可能更加明顯。若買到外皮較厚的蘿蔔，建議觀察切面後適度削除外層，不必拘泥於一定要削幾層皮，以免煮熟後仍因口感粗硬而影響食用。

此外， 廖炯程提醒，購買白蘿蔔時不必急著將葉子全部去除，只要將葉片洗淨、晾乾並切段，撒鹽抓勻後靜置約30分鐘，再擠乾水分、放入玻璃罐密封約2至3天，就能製作成古早味雪裡紅，減少食材浪費。

相關文章：蔬菜營養｜芥蘭護骨 菠菜通便 防感冒增免疫力冬天必吃4種青菜

+ 5

延伸閱讀：

好市多牛絞肉「外紅內灰」嚇壞她！網友秒解答：被問過100次

高物價下買菜好燒腦？內科醫推一招聰明選菜法 優先挑這顏色抗氧化

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

