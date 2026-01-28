便秘解決｜日本爆紅！白蘿蔔加1物煮湯清腸排毒3天見效＋簡易做法

便秘解決｜便秘是許多人困擾，不僅導致小腹凸、皮膚變差，還會增加患大腸癌風險。如果多飲水或食蔬菜都不見效，不妨試試日本流行的「腸道排毒秘招」，只需用白蘿蔔加1種食材煮湯喝，即可改善。



營養師教白蘿蔔梅乾水可清腸排毒，改善便秘。（aikahonma@Instagram）

便秘解決｜白蘿蔔梅乾水 3天瘦1.5公斤

當糞便在腸道內停留太耐會進入「愈久愈難排」的惡性循環。日本料理研究家兼營養師松嶋優子（松嶋ゆうこ）在《女子SPA平台》分享，冬季飲水量減少和活動量下降容易導致便秘，尤其女性。因此，她建議煮白蘿蔔梅乾水（日文：梅流し）可清腸排毒。據《女人我最大》報道指，有網友喝了3天就瘦了1.5公斤。

便秘解決｜白蘿蔔梅乾水有什麼功效？

為什麼普通的白蘿蔔加梅乾會成為排便「利器」？松嶋優子表示，白蘿蔔含水量高達95%，熱量極低（每100克只有18大卡）飽腹感強又能補充水分，其次含有消化酶（如澱粉酶）促進腸道蠕動，改善胃脹。再搭配梅乾的天然果酸，進一步刺激腸道，加速排出身體多餘的「廢物」。做法也超簡單，只需簡單3步。

白蘿蔔梅乾水做法：

1. 洗淨1根白蘿蔔，切成約大拇指寬（2公分左右）的厚片（最好連皮）。

2. 蘿蔔放入滾水中，加入海帶煮（海帶可加可不加）。

3. 直到白蘿蔔變軟後，加入已壓碎的1至2顆梅乾（鹽分需15%以上）再煮5分鐘即可。



松嶋優子特別提醒，煮好後先喝一碗湯，再吃1顆梅乾，再飲湯直到飲飽為止，最後吃至少4片以上煮好的白蘿蔔即可。

雖然白蘿蔔梅乾水有效，但必須釐清不是「幾天沒排便」就是便秘，可根據羅馬准則來判斷。（AI圖片生成）

便秘解決｜5步判斷是否便秘

白蘿蔔梅乾水固然有效，但必須先釐清不是單純「幾天沒排便」就是便秘。可根據國際通用的羅馬准則（Rome Criteria）來判斷，包括以下5個方面，只要出現2項或以上，即可視為便秘。

1. 每周排便次數少於3次。

2. 排便時需要非常用力。

3. 感覺排不乾淨。

4. 排出硬塊或顆粒狀糞便（如羊糞）。

5. 感覺肛門口或直腸有東西堵住。

